Juventus, i tifosi ritrovano l'entusiasmo: cori e striscione per Tudor

C'è grande attesa in casa Juventus per il debutto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il nuovo allenatore esordirà domani sabato 29 marzo alle 18 contro il Genoa all'Allianz Stadium, davanti ai suoi tifosi. Aspettando di scendere in campo, però, l'avventura bianconera del tecnico croato è già iniziata qualche giorno fa. Dopo settimane di contestazioni e proteste per un rendimento al di sotto delle aspettative, i tifosi hanno voluto dimostrare il loro sostegno a Tudor radunandosi sotto il JHotel che ospita l'allenatore per salutarlo alla vigilia della gara col Genoa.

L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI - Un gesto importante per ritrovare entusiasmo e fiducia in una stagione complicata con il quarto posto diventato obiettivo da non fallire per qualificarsi alla prossima Champions League. Tudor conosce molto bene l'ambiente bianconero per averlo vissuto prima da giocatore e poi da vice di Andrea Pirlo durante la sua avventura sulla panchina della Juve. Alcuni gruppi ultras della Juventus si sono raccolti allo Stadium esponendo lo striscione con scritto "Benvenuto Igor Tudor"; poi si sono spostati sotto al JHotel dal quale l'allenatore si è affacciato salutando i tifosi presenti.

LE PROBABILI SCELTE DI MOTTA - Per la prima partita sulla panchina della Juve Tudor non avrà a disposizione Cambiaso e Douglas Luiz: entrambi si sono allenati ancora a parte e non ce l'hanno fatta a recuperare. Per la partita d'esordio l'allenatore dovrebbe partire con un 3-4-2-1 offensivo schierando due tra Nico Gonzalez, Weah e McKennie sulle fasce; a centrocampo spazio alla coppia Locatelli-Thuram con il primo confermato capitano anche in questa nuova gestione. Sulla trequarti è pronto a rilanciarsi Teun Koopmeiners, vicino a lui uno tra Yildiz e Kolo Muani dietro a Dusan Vlahovic.