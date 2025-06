Juventus, idea Ghisolfi come ds: Goretti possibile nuovo dt, l'intreccio con Roma e Fiorentina

Allasi delinea un profondo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,, ormai ex direttore sportivo della Roma, considerato il candidato ideale per ricoprire lo stesso ruolo in bianconero. A unire Comolli e Ghisolfi c'è una parola chiave: "reclutamento", concetto centrale nella filosofia di entrambi e fondamento di un possibile sodalizio. Comolli, che ha fatto della selezione basata sui dati un tratto distintivo della sua carriera, vede in Ghisolfi un potenziale alleato: il dirigente francese, “l’uomo che lavora nell’ombra”, è famoso per l’approccio discreto ma efficace nei mercati internazionali, coadiuvato anch’egli da un utilizzo massiccio dell’analisi algoritmica.

PISTA GHISOLFI - La pista che porta a Ghisolfi si è rafforzata negli ultimi giorni, come sottolinea ancora La Gazzetta dello Sport, complice la permanenza a Torino di Comolli, intento a definire i dettagli della nuova struttura operativa del club. A rendere ancora più credibile questa ipotesi, la concomitanza con i recenti sviluppi alla Roma, dove l’uscita di Ghisolfi potrebbe aprire nuove opportunità per entrambi.

GORETTI ALLA JUVE - Parallelamente, un altro nome prende quota per un ruolo chiave nella nuova Juventus. Si tratta di Roberto Goretti, attuale dirigente della Fiorentina, indicato da' La Gazzetta dello Sport come prima scelta per la posizione di direttore tecnico. Goretti, tra i pochi ad aver ricoperto concretamente questo ruolo in Italia, ha dimostrato grande competenza, ottenendo risultati lusinghieri nel suo percorso professionale.

PRADÈ TORNA? - Attualmente legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2027, Daniele Pradè è stato confermato pubblicamente dal presidente viola Rocco Commisso alla fine della stagione. Ci sono state voci di un ritorno in giallorosso dopo l'addio di Ghisolfi, ma Frederic Massara è ormai vicinissimo ai capitolini. L’ex Roma, come ricorda il quotidiano sportivo, non sarebbe gradito a Comolli per differenze nette di visione e metodo.

GIUNTOLI - In questo contesto di incroci dirigenziali, emerge anche l’ipotesi – al momento ancora solo ventilata – di un coinvolgimento di Cristiano Giuntoli nei piani della Fiorentina, dopo la sua recente uscita di scena dalla Juventus. A Torino, tuttavia, la priorità sembra essere ora quella di costruire un nuovo asse dirigenziale affidabile e coerente con i principi di Comolli: Florent Ghisolficome direttore sportivo e Roberto Goretti nel ruolo di direttore tecnico sarebbero i profili scelti per affiancare Giorgio Chiellini nella ricostruzione dell’identità tecnica della Vecchia Signora.