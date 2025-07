Juventus, il Catanzaro vuole acquistare l'esterno offensivo del club bianconero a titolo definitivo

Il classe 2001 è reduce dal prestito proprio nel club calabrese

Il Catanzaro è al lavoro per migliorare la propria rosa in vista della prima stagione. Nella scorsa il club calabrese è arrivato ai playoff promozione, l'obiettivo è quello di cercare di essere competitivi per il ritorno in serie A. La scelta di Alberto Aquilani al posto di Fabio Caserta è volto a un progetto che mira a valorizzare i giovani senza cambiare l'ambizione di essere protagonisti fin da subito. Diverse le idee sul mercato e tra queste c'è quella di acquistare Mattia Compagnon a titolo definitivo dalla Juventus.

CONTATTI - Nelle ultime ore il club calabrese ha intensificato i contatti con la Juventus con un obiettivo: trasformare l'ultima stagione in prestito di Mattia Compagnon in una acquisizione a titolo definitivo. L'esterno offensivo classe 2001 ha mostrato talento, giocate e una grande personalità nonostante una stagione particolare a causa di un paio di infortuni. Il giocatore di proprietà della Juventus ha tante richieste sul mercato ma ora il Catanzaro prova a mettere la freccia.