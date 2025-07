Juventus, per Elkann è tempo di scelte forti: Giuntoli rischia, Conte può fare il bis

E' tempo di scelte forti in casa Juventus. Senza scomodare i santi, anche per la società bianconera, ci perdonerete il paragone, è in arrivo un piccolo 'conclave', dal quale i tifosi della Vecchia Signora sperano di vedere uscire una fumata bianconera. E' la juventinità mancante infatti il principale capo di imputazione dei fedeli juventini nei confronti della Juventus attuale. L'emblema della stagione è stata la frase con la quale Thiago Motta ha messo ko un secolo di storia bianconera, dichiarandosi "non ossessionato dalla vittoria". Il club ha posto rimedio, con un'iniezione di spirito Juve che risponde al nome di Igor Tudor.

Ma non basta. Perché i risultati e lo spirito che si respira in questi mesi fanno pensare a nuovi cambiamenti, per far tornare la Juventus ai livelli che le competono: novità che riguarderanno sicuramente la rosa della squadra, ma anche, molto probabilmente, la panchina e la dirigenza.

Il match Lazio-Juventus, in programma sabato all'Olimpico, chissà se ancora in pieno Conclave (quello vero), o a fumata bianca già avvenuta, rappresenterà uno spartiacque decisivo per la stagione bianconera, e anche per il prossimo futuro. Una sconfitta infatti sancirebbe un addio quasi certo alla prossima Champions League, mentre una vittoria, al contrario, avvicinerebbe la Juventus in modo quasi decisivo alla qualificazione (Udinese e Venezia permettendo nelle ultime due giornate).



Si avvicina il momento delle scelte forti quindi per John Elkann, che regge le sorti del club a nome della famiglia Agnelli. Il momento attuale ha delle similitudini con il 2011: durante quell'estate, nonostante un settimo posto in campionato al termine del suo primo anno alla Juventus, Beppe Marotta venne confermato. Il cambio avvenne in panchina: fuori Gigi Delneri e dentro Antonio Conte, per dare avvio all'epoca d'oro dei nove Scudetti consecutivi (i primi tre targati Conte). Ora tocca a Giuntoli, che dopo la Coppa Italia vinta da Max Allegri nella sua prima stagione da Direttore della Juventus, si sta giocando buona parte del suo futuro bianconero in questo finale della sua seconda stagione a Torino: in caso di fallimento, l'ex ds del Napoli avrebbe un'altra chance, come avvenne per Marotta, o verrebbe esautorato?

L'esito di Lazio-Juventus saprà dare a Elkann ulteriori elementi di valutazione riguardo all'operato di Giuntoli. Così come l'incontro in programma nei prossimi giorni a Napoli fra Aurelio De Laurentiis e Conte ci dirà di più sul futuro del tecnico salentino, attualmente a +3 sull'Inter a tre giornate dal termine della Serie A. Se Conte dovesse lasciare il Napoli, sarebbe la volta buona per un Conte bis alla Juve? Il momento delle scelte forti, per tutti gli attori di questa vicenda, è molto vicino.

