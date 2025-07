Juventus, il Genoa pensa a Facundo Gonzalez per rinforzare la difesa

Il Genoa pensa a Facundo Gonzalez per rinforzare la difesa: il centrale di proprietà della Juventus è appena rientrato dal prestito al Feyenoord

Facundo Gonzalez può lasciare ancora la Juventus. Il centrale uruguaiano, acquistato dai bianconeri nel 2023, è appena tornato dall'avventura al Feyenoord e sembra destinato a giocare in Italia nella prossima stagione. Sulle sue tracce, infatti, c'è il Genoa, come riportato a Gianluca Di Marzio.

Per Facundo Gonzalez si tratterebbe della seconda esperienza in Liguria. La prima è stata alla Sampdoria, con cui, nella stagione 2023/24, ha collezionato 30 partite totali con due goal e un assist all'attivo.

Quest'anno ha giocato dieci partite in Olanda e ora si sta avvicinando al ritorno in Italia. Da capire con quale formula, dato che il contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026 e per un nuovo prestito servirà un rinnovo.