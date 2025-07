Juventus, il Marsiglia vuole Weah: due possibili scambi con Balerdi e Harit

L'asse di mercato che collega la Torino bianconera e Marsiglia può accendersi. Da Weah a Balerdi sul tavolo delle trattative ci sono diverse possibilità e incastri

Jonathan David sarà soltanto il primo tassello della mini-rivoluzione che il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, porterà avanti in questa estate di calciomercato in casa bianconera. Non ci saranno solo acquisti e saranno importantissime anche le cessioni, con l'affare sfumato prima del 30 giugno con il Nottingham Forest e che avrebbe portato in Premier League Timothy Weah e Samuel Mbangula per 23 milioni di euro. La volontà dei due ragazzi di non accettare la corte del club del patron Marinakis ha fatto sfumare l'affare ma oggi, soprattutto per l'esterno americano, si sta aprendo una nuova possibilità d'uscita che guarda al Marsiglia.

WEAH IN VENDITA - La scelta sull'ex-Lille è stata presa: per Igor Tudor non è centrale nel nuovo progetto tecnico e, sebbene sia stato ufficialmente reintegrato nell'ultima partita del Mondiale per Club contro il Real Madrid dopo la tribuna nel corso della gara col Manchester City, resta a tutti gli effetti sul mercato. La valutazione concordata con il Nottingham Forest era di circa 14 milioni di euro, ma quella cifra era strettamente legata alla scadenza del bilancio al 30 giugno.

ASSE COL MARSIGLIA - Da tempo Juvents e Marsiglia hanno ottimi rapporti che vanno oltre i trascorsi di del presidente Longoria in società. Del resto Giorgio Chiellini e Mehdi Benatia sono stati compagni di squadra e oggi ricoprono entrambi ruoli dirigenziali nelle due società. Timothy Weah piace a De Zerbi, può sostituire numericamente Luis Henrique (acquistato dall'Inter) e conosce bene il campionato della Ligue 1. La valutazione potrebbe invece essere abbassata intavolando una trattativa con uno scambio di cartellini.

BALERDI E... - La Juventus da tempo è alla ricerca di un rinforzo in difesa e Igor Tudor ha suggerito alla società bianconera il nome di Leonardo Balerdi, centrale argentino classe 1999 che con l'allenatore creato è esploso a Marsiglia. Il contratto è lungo, la valutazione è più alta rispetto a Weah e c'è concorrenza dalla Premier. È in cerca di rivincita e ha un contratto più alla portata Amine Harit, poco utilizzato per problemi fisici da De Zerbi nella scorsa stagione e in scadenza al 30 giugno 2027. L'Interesse della Juventus è datato e anche lui con Tudor ha giocato parecchio. Due possibilità per generare valore e incassare. L'asse Juventus-Marsiglia si sta accendendo.