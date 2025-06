Juventus, i messaggi social di Weah e Mbangula dopo l'esclusione con il Manchester City

A pochi minuti dall'annuncio delle formazioni ufficiali di Juventus-Manchester City, Samuel Mbangula e Timothy Weah hanno pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram. I due, per cui i bianconeri stanno trattando la cessione al Nottingham Forest, non sono nemmeno in panchina e hanno affidato ai social i propri pensieri.

I MESSAGGI - Mbangula si è affidato al passo 8:18 del libro Romani della Bibbia per esprimere il suo pensiero: "Il dolore che hai provato non può essere paragonato alla gioia che sta arrivando".

Più lungo il testo di Weah: "Dio, quando la vita è pesante e la speranza è sottile, ricordami che non sono solo. Sarò messo alla prova, ma non mi spezzerò. Mi hai dato la forza che le tempeste non possono rubare, e luce che il buio non può annegare. Tieni viva la mia fede quando tutto il resto svanisce. Per chi ha bisogno di sentirlo oggi: non sei mai solo"

TRATTATIVA - La Juventus ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Weah (15 milioni) e per quella di Mbangula (8 milioni). Rimangono da definire gli accordi con i giocatori, mentre Tudor ha scelto di non portarli nemmeno in panchina. Mbangula, inoltre, finora non è mai sceso in campo in questo Mondiale per Club, mentre Weah ha giocato solo il secondo tempo con l'Al Ain