Juventus, il no di Conte fa infuriare club e tifosi: 'via la stella dallo Stadium', non tornerà mai più

Il no di Antonio Conte scuote la Juventus e tutto il mondo bianconero. E probabilmente chiude per sempre la possibilità di un ritorno del tecnico salentino nella Torino bianconera. La delusione della società bianconera, e la rabbia della tifoseria (sui social c'è persino chi chiede di togliere all'ex capitano la stella allo Stadium), trovano le loro radici nel rifiuto di Conte di accettare l'offerta della Juventus e, soprattutto, nel percorso che ha portato a questa clamorosa decisione.

LE DIMISSIONI DEL 2014 E IL RICHIAMO - Ripercorrendo il nastro, non si può che ripartire dalle improvvise e dolorose dimissioni di Conte nell'estate del 2014. Dopo tre Scudetti consecutivi, Conte punta i piedi e chiede un mercato diverso da quello pensato dal club: scontento, se ne va a ritiro iniziato. Arriva Max Allegri, e vince cinque Scudetti con l'aggiunta di quattro Coppe Italia e due finali di Champions League. Passano gli anni, Conte passa attraverso le esperienze con la Nazionale e con il Chelsea, prima di risentire il richiamo della Serie A e della Juventus. E' il club, questa volta, a non sentire ragioni e a chiudere la porta: il 'tradimento' del 2014 brucia sia nell'animo di Andrea Agnelli che di John Elkann.

LA RIVALITA' - Nel 2019, quando la Juve decide di porre fine all'avventura di Allegri, Conte (che pure si offre e può godere anche dell'appoggio di Paratici e Nedved) non viene preso in considerazione dalla proprietà. La Juventus si affida quindi a Sarri, poi a Pirlo e poi ancora ad Allegri. Nel frattempo, Conte diventa un rivale in Italia, allenando e vincendo con l'Inter. E non senza polemiche con la Juventus: ricordiamo gli insulti e il dito medio fra campo e tribuna con Agnelli a margine della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter del 2021.

LA CHIAMATA DI ELKANN - Si arriva quindi ai nostri giorni. Nell'estate del 2024 Conte è libero e aspetta ancora una chiamata da Torino, ma la Juventus di Cristiano Giuntoli sceglie Thiago Motta, con Conte che si accasa al Napoli. In dodici mesi, Conte a Napoli fa il Conte, nel senso che vince lo Scudetto e, pubblicamente, nelle conferenze, fa capire che per restare chiede determinate garanzie. Intanto, alla Juventus arriva una svolta: dopo il fallimento del progetto Motta e un mercato che ha dato risultati deludenti, Elkann decide di cambiare tutto, ridisegnando la dirigenza (via Giuntoli, dentro Comolli e più potere a Chiellini) e, soprattutto, decide che è arrivato il momento buono per il ritorno di Conte. Lo sgarro del 2014 è perdonato, Elkann chiama personalmente Conte, che viene contattato anche da Chiellini. Nelle ore immediatamente successive allo Scudetto del Napoli, le parole di Conte e di Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, sembrano quasi annunciare un addio del tecnico. La Juventus, fiduciosa, aspetta.

IL NO DI CONTE ALLA JUVE - Nelle ultime 48 ore, arriva il colpo di scena: De Laurentiis convince Conte a restare con un aumento dell'ingaggio e un mercato importante (De Bruyne, forse David e altri ancora), il calore della piazza e le parole della famiglia e dello staff di Conte completano l'opera di convinzione. In parallelo, anche il progetto Juve non convince Conte: a Torino non c'è chiarezza di organigramma societario e di programmi, pensa l'allenatore. Che dice no a Elkann e Chiellini, lasciando la Juventus con il cerino in mano.

CHIUSA PER SEMPRE - Sui social, il popolo bianconero è in fermento. L'accusa che va per la maggiore è quella per la quale Conte avrebbe usato la Juventus per avere aumento e garanzie dal Napoli. A settembre 2024, a margine di Juventus-Napoli 0-0, Conte venne accolto dai tifosi bianconeri con un misto di applausi, indifferenza e fischi. C'è da credere che l'atmosfera all'Allianz Stadium, durante il prossimo Juve-Napoli, sarà di tutt'altro segno nei confronti di Conte, la cui storia con la Juventus, oggi, sembra conclusa in modo definitivo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui