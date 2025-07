Juventus, il nuovo 'Yildiz' non si tocca: ecco chi è

Juventus, il gioiellino del settore giovanile bianconero è argentino e la Vecchia Signora vuole blindarlo per puntare su di lui

La Juventus sogna un "nuovo" Kenan Yildiz. E potrebbe averlo già in casa, deve "solo" trattenerlo. Stiamo parlando di Francisco Barido, talentuoso trequartista argentino classe 2008 che da un paio di anni sta incantando tutti a livello giovanile con giocate da urlo e colpi di classe che hanno già attirato l’attenzione di alcuni club spagnoli e portoghesi. Niente da fare per loro: il club bianconero, come riportato da Tuttosport, ha già respinto tutti i tentativi di corteggiamento, convinto di voler puntare sul gioiellino sudamericano per il futuro.

Tutti subito respinti con la medesima risposta dalla Continassa, si legge su Tuttosport: Barido non si tocca. La Vecchia Signora, infatti, punta con decisione sul gioiellino sudamericano per il futuro. Tanto da essere già al lavoro per il rinnovo del contratto (in scadenza fra 11 mesi) fino al 2028. Lavori in corso ma filtrano sensazioni positive. Il piano dei dirigenti juventini per l’argentino è chiaro: il Diez partirà dalla Primavera allenata da Padoin per poi da gennaio-febbraio - se tutto andrà come preventivato - affacciarsi tra i professionisti con la Next Gen di Brambilla. Avanti tutta. Facendo però un passo alla volta. Proprio lo stesso percorso fatto tre anni fa da Yildiz, ricorda l'edizione online del quotidiano torinese.