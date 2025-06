Juventus, il piano per blindare Yildiz: rinnovo fino al 2030 e ingaggio da 4 milioni di euro

Che vuole cancellare il sapore dolce-amaro della stagione che andrà in archivio cole che ha lasciato in dote l'ennesimo ribaltone per provare a ridisegnare strategie che la breve rivoluzione targata Giuntoli non era riuscita a costruire. E allora la manifestazione che per la squadra bianconera inizia nella notte tra giovedì e venerdì prossimi – contro l'Al Ain –, una delle note più liete di questa annata.

Affidandogli la pesantissima maglia numero 10 sulle spalle, la Juventus ha fatto anche un investimento in piena regola sotto il profilo tecnico ma anche del marketing su Kenan Yildiz e spera di aver trovato in Igor Tudor l'allenatore giusto per farlo definitivamente esplodere. Del resto, le parole dell'allenatore croato, fresco di conferma e rinnovo fino al 2027, sull'ex talento delle giovanili del Bayern Monaco sono chiare: "Ci sono giocatori che sanno fare goal e assist, quelli che balzano più agli occhi. Ma un mix di numero 9 e 10 come lui, che vede la porta ma ti fa giocare bene, sono rari. Lui ha una dote, la mentalità, l'essere dentro ogni allenamento ed esercizio, senza paura. La personalità va coltivata e cercata nei giocatori, non è scontata nelle nuove generazioni. Quando trovi un giocatore così, bisogna tenerselo stretto".

Un messaggio preciso indirizzato alla società, al neo direttore generale Damien Comolli – nuovo plenipotenziario in casa Juventus – ma soprattutto alla proprietà, chiamata a lanciare un segnale preciso sul futuro di Yildiz. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'intenzione è di proseguire la strada intrapresa, di farlo ancora di più un simbolo, un punto cardinale della formazione bianconera, e tenere a debita distanza le pretendenti, che in giro per l'Europa non mancano. Attualmente Kenan Yildiz è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2029 e percepisce un ingaggio di 1,5 milioni di euro netti più bonus. Nella testa degli stati maggiori juventini, c'è già il piano di allungare di uno-due anni il contratto e aumentare sensibilmente la cifra che entrerebbe nelle tasche del turco, portandola sino a 3-4 milioni a stagione.

