Juventus, il piano per Tonali: soldi e una contropartita tecnica, i nomi

Juventus chiama, Sandro Tonali risponde? L'italiano del Newcastle è il primo obiettivo dei dirigenti bianconeri per rinforzare il centrocampo. La pista alternativa porta al brasiliano Ederson dell'Atalanta. La prima condizione necessaria per tentare l'assalto è la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopodiché, Tonali andrebbe bene con qualsiasi allenatore: dall'attuale tecnico Igor Tudor ad Antonio Conte, sotto contratto con il Napoli per altre due stagioni fino a giugno 2027. Un anno in meno rispetto alla scadenza contrattuale (2028) di Tonali col Newcastle, che ha investito quasi 60 milioni di euro per acquistarlo dal Milan nel mercato estivo del 2023. Ora per intavolare una trattativa servono almeno gli stessi soldi, se non una decina di milioni in più. Giuntoli ha aperto la strada col club inglese acquistando il difensore Lloyd Kelly per 17 milioni di euro nello scorso mercato invernale.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha già avuto dei contatti indiretti per Tonali e spera nell'effetto nostalgia da parte del 24enne ex Milan e Brescia. In questo momento il calciatore non è ossessionato dal ritorno in Italia, ma il pensiero ogni tanto affiora e i bianconeri faranno di tutto per tentare l'azzurro. Giuntoli proverà a inserire nell'affare una contropartita tecnica fra il difensore italiano Federico Gatti, il centrocampista brasiliano Douglas Luiz e l'attaccante serbo Dusan Vlahovic.