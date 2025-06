Juventus, il Porto rifiuta la prima offerta per Conceicao: attesi nuovi contatti

La Juventus vuole acquistare Francisco Conceicao. L'esterno portoghese ha convinto, ma la trattativa con il Porto non è facile: rifiutata la prima offerta.

Continua il lavoro per il futuro di Conceicao: i bianconeri vogliono tenerlo. Dopo le difficoltà iniziali, il portoghese si è guadagnato uno spazio importante con Igor Tudor, segnando anche due goal all'esordio al Mondiale per Club. L'affare con il Porto, però, non è semplice per via della clausola.

PRIMA OFFERTA - Conceicao, arrivato in prestito secco per 5 milioni, ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. I portoghesi non si muovono da quella cifra, ma la Juventus sta cercando di ottenere un prezzo più basso e, come riportato da Sky Sport, ha fatto una prima offerta, rispedita al mittente da Porto. La Juventus, però, tornerà alla carica.

MENDES - Sono previsti nuovi contatti e nuovi tentativi. La Juventus vuole continuare con Conceicao e, infatti, nei giorni scorsi ha incontrato l'agente del calciatore, Jorge Mendes, che aveva lavorato al trasferimento la scorsa estate. Una dimostrazione chiara della volontà dei bianconeri e di Igor Tudor, che sta lavorando molto con il classe 2002 e lo vede titolare nel suo 3-4-2-1, nei due trequartisti alle spalle della punta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Nel suo primo anno alla Juventus, finora, Conceicao ha realizzato 7 goal e 6 assist in 39 partite. In questo Mondiale è in crescita e i bianconeri faranno di tutto per prenderlo a titolo definitivo.