Juventus, il PSG piomba su Huijsen

Chiuso il colpo Douglas Luiz con l'inserimento dei cartellini di Barrenechea e Iling Jr., il mercato della Juventus torna ad essere incentrato sulle possibili cessioni dei gioiellini usciti dalle giovanili e che, nel corso dell'ultima annata, hanno vissuto una stagione in prestito da protagonisti. Fra questi c'è il difensore olandese Dean Huijsen, che rientra dalla cessione temporanea alla Roma e che è uno degli oggetti pregiati che il club bianconero potrebbe valutare di vendere di fronte ad un'offerta top.



LA RICHIESTA DELLA JUVENTUS - Ma quanto vale il centrale classe 2005 nella testa dei dirigenti bianconeri? L'ex Malaga arrivato a Torino nel 2021 per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha una valutazione di non meno di 30 milioni di euro. È questa la cifra che permetterebbe al club di fare plusvalenza quasi totale e reinvestire gran parte di questo budget per regalare a Thiago Motta la più grande richiesta fatta: Riccardo Calafiori.

IL PSG PIOMBA SU HUIJSEN - Fino ad oggi la Roma aveva provato a trattenere il giocatore per un'altra stagione in prestito e le uniche proposte arrivate, senza un'offerta alla Juventus, erano state di Stoccarda e Bayer Leverkusen, club ritenuti dal giocatore non un salto in avanti in carriera. Anche la proposta di essere inserito nello scambio con l'Atalanta per Koopmeiners non ha convinto il giocatore e allora, secondo quanto riportato da L'Equipe, oggi il Paris Saint Germain è piombato sul giocatore date le difficoltà incontrate nell'arrivare a Leny Yoro del Lille che era l'obiettivo principale.



Un top club che stuzzica il giocatore e che potrebbe portare alla Juventus l'offerta richiesta anche se, almeno per ora, c'è grande distanza sul costo dell'operazione. Idalle richieste bianconere. Servirà trattare, ma il suo addio potrebbe essere la prima molla per rilanciare il mercato della Juventus.