Juventus, il ritorno di Cambiaso slitta? Savona c'è, Weah pure. Con l'Inter Motta è coperto

Niente, non ancora almeno. AndreaCambiaso ha proseguito gli allenamenti separato dal gruppo, ma in campo. Non necessariamente una novità: da giorni, infatti, l'esterno si allena a distanza dai compagni, nel tentativo di raggiungerli quanto prima per poter tornare a disposizione di Thiago Motta. E se il provino di oggi non ha portato una soluzione, non vuol dire che il nodo sia sciolto. Anzi: Andrea continua a coltivare l'ambizione di poter esserci per la sfida ai nerazzurri. L'aveva già cerchiata in rosso qualche giorno fa, quando è passato dalle sessioni di fisioterapie agli esercizi allo Juventus Training Center.

LE CONDIZIONI - Cambiaso manca all'appello di Motta da fine gennaio, e in generale è da due mesi almeno che convive con il dolore alla caviglia, acuito da un intervento "molle" nella sfida al Bologna. Lì il colpo si era fatto certamente sentire, ma è stato il pregresso a condizionarlo in modo tale da rendere la decisione inevitabile: ha dovuto e voluto fermarsi, per evitare ripercussioni e semplicemente ulteriori problemi. Di comune accordo con staff tecnico e medico, il terzino ha dunque optato per un periodo di riposo, recupero, lavoro a parte. Tutto dunque nella norma, tutto in fase di svolgimento. Se sembrava pronto per il Derby d'Italia, l'apparenza si è rivelata appunto apparenza. Cioè: non si è mai trasformata in certezza.

I POSSIBILI SOSTITUTI? - E adesso? Motta intanto recupererà Nicolò Savona. Non che il difensore sia stato infortunato o indisponibile, semplicemente c'è un problema di natura pubalgica che va monitorato, e infatti nelle ultime partite l'esterno è stato considerato meno nelle rotazioni. Dopo i 25 minuti in campo contro il Napoli è arrivata l'intera partita con l'Empoli e il tempo - il primo - disputato con il Como, sostituito poi da Kelly. E proprio Kelly ha preso il suo posto contro il PSV, quando per Savona è arrivata una panchina durata novanta minuti. Il tutto naturalmente in funzione (anche) del Derby d'Italia: Nicolò si candida a una maglia dal primo minuto e da terzino a sinistra, con Weah al momento confermato sull'out destro. "Al momento" perché pure le condizioni dell'americano sono sotto osservazione, ma ha svolto l'allenamento in gruppo e non sembrano esserci ripercussioni dopo qualche acciacco.

QUANDO TORNA CAMBIASO - Il tema diventa dunque quando Thiago Motta riuscirà a recuperare Andrea Cambiaso, oltre ovviamente a Pierre Kalulu: per la Juve, tra averli e non averli, passa una differenza enorme e per questo si attende di rivederli e di ritrovare pure il gruppo nel pieno delle proprie potenzialità. Cambiaso proverà ancora a rimettersi in carreggiata per l'Inter, più probabilmente potrebbe rientrare nelle rotazioni per la trasferta di martedì a Eindhoven. Chissà se dal primo minuto. A quel punto saranno infatti passate tre settimane dallo stop totale. Sarà in grado di riprendere da dove aveva lasciato? Vedremo.

