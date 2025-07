Juventus, in difesa nessuno come Thiago Motta: vero 'erede' di Allegri

Tutti a contrapporre Thiago Motta a Massimiliano Allegri, fin da quando l'allenatore italo-brasiliano è stato scelto dalla Juventus al posto del livornese. Per poi scoprire che entrambi hanno come punto forte, prima di tutto, l'organizzazione difensiva. Certo, ci arrivano con modalità e filosofie di gioco completamente diverse, se non opposte (Thiago con il possesso palla, Max con l'esaltazione del blocco basso), ma il risultato alla fine è lo stesso: le loro squadre prendono pochissimi gol, e partono dal presupposto dell'organizzazione difensiva, per poi sviluppare la fase propositiva in modi (anche quelli) diversi. Dopo la vittoria contro il Verona, interloquendo con Fabio Bazzani, commentatore per Dazn, un pragmatico Motta ha evidenziato l'importanza dei tre punti, in generale e in una partita come quella di ieri, al di là e oltre la (buona) prestazione della squadra bianconera. Qualità della prestazione che, intendiamoci, per Motta conta, e tanto, e ricordiamo le parole dell'allenatore della Juventus dopo la vittoria di Como.

I NUMERI - Numeri alla mano, la vittoria della Juventus per 2-0 ai danni del Verona ha permesso alla formazione bianconera non solo di infilare la quinta vittoria consecutiva ma anche di riprendersi il quarto posto in classifica e, soprattutto, di accorciare a 6 punti il proprio distacco dalla vetta, attualmente occupata dall'Inter. Per quanto riguarda le reti al passivo, la Juventus, ancora una volta, non ha incassato goal e con 21 reti subite in 27 giornate è ufficialmente il reparto difensivo meno perforato del campionato italiano. Uno status che, prima di questa giornata, era condiviso con il Napoli di Antonio Conte, ma la rete subita dagli azzurri per mano di Dimarco nel confronto diretto contro l'Inter ha consentito alla Juve il sorpasso.

Come evidenzia IlBianconero.com, i numeri difensivi della Juventus sono al top non solo per quanto riguarda il campionato italiano, ma anche se si estende il conteggio ai top 5 campionati europei. I bianconeri, in 27 giornate, hanno inanellato 14 clean sheet complessivi. Nessuno nei principali tornei continentali ha saputo fare meglio. Alle spalle della Vecchia Signora, infatti, c'è l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che, in questa particolare graduatoria, insegue a quota 13.

PIU' FORTE DEGLI INFORTUNI - Per Thiago Motta, che anche su questo sito abbiamo criticato per alcuni aspetti della sua gestione (i troppi ruoli cambiati ad alcuni giocatori, la difficoltà nel trovare una formazione tipo, il numero di capitani), i numeri della difesa sono una importante nota di merito, anche alla luce degli infortuni che hanno falcidiato il reparto difensivo bianconero. Ricordiamo che Motta ha perso per tutta la stagione Gleison Bremer e Juan Cabal, e poi per periodi non brevi Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso. Con il mercato di gennaio, la Juventus ha semi-rivoluzionato il suo reparto arretrato, con gli acquisti di Lloyd Kelly e Renato Veiga, per poi perdere anche quest'ultimo per infortunio. In tutto questo, e nonostante qualche comprensibile sbandamento, Thiago Motta è riuscito a mantenere un'organizzazione tale da permettere alla sua squadra di avere, finora, la difesa meno battuta del campionato.

