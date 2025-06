Juventus, incontro previsto fra Tudor e la dirigenza: pronto il rinnovo verso il 2027

La Juventus non perde tempo, si passa dalle parole ai fatti. Dopo la conferma arrivata direttamente dal direttore generale Damien Comolli – il nuovo direttore generale bianconero ha dichiarato che Igor Tudor sarà l’allenatore della Vecchia Signora anche per la prossima stagione – ecco che il club piemontese ha intenzione di accelerare sul fronte rinnovo e presentare il progetto per il futuro a Igor Tudor.

OGGI L’INCONTRO – Come infatti viene riportato da Tuttosport, seppur fresco di prolungamento sino al 30 giugno 2026 – situazione che porta comunque il tecnico croato a essere in scadenza nella prossima annata calcistica -, nella giornata di oggi ci sarà l’incontro fra la dirigenza juventina e l’entourage dell’allenatore croato. Nelle prossime ore sarà presentato il progetto 2027, ovvero la proposta di allungare l’accordo fra Tudor e la Juventus di un ulteriore anno. Una missione chiara di Comolli che prima prende atto della volontà della proprietà di continuare con il tecnico croato e poi raddoppia la posta in gioco proponendo un prolungamento contrattuale di un anno.

PROGETTO CHIARO –Tuttosport rivela che oggi sarà il giorno dell’incontro per avere le giuste rassicurazioni contrattuali e concretizzare in tempi brevi un atto di fiducia da parte della Juventus nei confronti di Tudor. Una fiducia che arriva appena prima della partenza della squadra in direzione Stati Uniti, dove i bianconeri saranno impegnati nel nuovo e rinnovato Mondiale per Club. Tudor, di fatto, muoverà due richieste al board societario: l'innesto di quattro giocatori dal mercato, di cui almeno due per il reparto offensivo, il quale subirà un'opera di restyling quasi totale. In seconda battuta, Tudor punta ad una forte implementazione del proprio staff tecnico. Tudor e il suo entourage da una parte, il direttore generale Comolli e lo stato maggiore bianconero dall’altro. Tutto pronto per l’incontro.