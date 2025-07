Juventus, infortuni per Cambiaso e Douglas Luiz: condizioni, prime sensazioni e quando tornano

Brutte notizie per la Juventus di Thiago Motta, che in occasione della sfida della Unipol Domus di Cagliari perde a distanza di pochi minuti prima Andrea Cambiaso e poi Douglas Luiz, entrambi per infortunio.

L’esterno bianconero, schierato titolare da Thiago Motta, ha chiesto il cambio al 73’, dopo aver accusato un fastidio muscolare. Secondo quanto riferito da DAZN, il giocatore avrebbe riportato un problema all’adduttore della gamba destra. Nonostante il dolore, è riuscito a lasciare il campo camminando, il che potrebbe far ipotizzare una contrattura piuttosto che un infortunio più grave.

Dopo oltre settanta minuti di gioco, Cambiaso si è fermato, richiedendo immediatamente il cambio. Il bordocampista di DAZN ha segnalato che il calciatore si massaggiava l’adduttore destro, segno di un possibile affaticamento muscolare. Al suo posto è subentrato Rouhi, che non scendeva in campo dal 7 dicembre, quando la Juventus affrontò il Bologna.

Poco più tardi, ed esattamente all’82’, si è fermato anche Douglas Luiz. Il brasiliano, che è rientrato proprio a Cagliari dopo aver saltato le sfide contro Inter e PSV, ha giocato 20 minuti, prima di accusare un nuovo problema fisico. Subentrato al 61’, l’ex Aston Villa ha alzato nuovamente bandiera bianca ed è dovuto uscire. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

INFORTUNI CAMBIASO E DOUGLAS LUIZ: PRIME DIAGNOSI - Dall'Unipol Domus arrivano le prime diagnosi sui due infortuni: per Douglas Luiz si tratta di un problema al flessore, mentre per Cambiaso un sovraccarico in zona pubica.