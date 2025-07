La Juventus è in ansia per Gleison Bremer: infortunio nei primi minuti di gioco contro il Lipsia, un problema al ginocchio sinistro che preoccupa l'ambiente bianconero. E come se non bastasse si fa male anche Nico Gonzalez.

BREMER: COSA E' SUCCESSO - L'episodio che riguarda il difensore arriva poco dopo il calcio d'inizio alla Red Bull Arena, nell'incontro valido per le seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25. Al 5' di gioco Bremer corre spalla a spalla con Openda e appoggia male la gamba sinistra accasciandosi a terra.

Il centrale brasiliano si tiene subito il ginocchio sinistro, che ha subito una brutta torsione, e viene invocato immediatamente l'intervento dei medici della Juventus. Qualche minuto per dare il tempo a Federico Gatti di scaldarsi e Thiago Motta perfeziona il campo, con Bremer che lascia il campo sorretto a braccia dai sanitari bianconeri (foto copertina Amazon Prime Video).

GUAIO PER NICO - Piove sul bagnato, perché pochi minuti più tardi, al 12', Thiago Motta perde anche Nico Gonzalez: l'ex Fiorentina abbandona il campo per un problema muscolare al bicipite femorale della gamba destra, al suo posto entra Francisco Conceiçao.

VISITE MEDICHE - Si attendono le visite mediche per stabilire l'entità dei problemi. Nella mattinata di giovedì, Bremer e Nico Gonzalez si sottoporranno agli esami strumentali al JMedical.