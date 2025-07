Juventus, Jonathan David: il soprannome Iceman e le origini

Gunther Schepens, allenatore di Jonathan David nelle giovanili del Gent, racconta alla Gazzetta dello Sport il nuovo attaccante della Juventus: "Mi sono messo a seguire quella partita e dopo 5' ho pensato 'Devo prendere quel ragazzo'. Pochi giorni dopo arrivò in ritardo, glielo facemmo pesare, e lui...".

"Non è facile ambientarsi per un ragazzo che arriva dal Canada - racconta Schepens -, qui è tutto diverso. Posso dire che il suo senso del gol e il sapere fare gruppo hanno fatto la differenza. Vedrete lo stesso farà in Italia. Il gol è nel suo Dna". A questo punto della chiacchierata Gunther si ferma, come a voler bloccare un ricordo e viverlo di nuovo. "Mi colpì da subito il suo feeling con la porta. Arrivò qui a 16 anni, non era scontato si trovasse bene fin da subito. Ma se sul partecipare alla manovra faceva ancora un po' fatica, in area era già una sentenza. Ogni palla che capitava da quelle parti la trasformava".

Con il Lille, David ha fatto 109 gol: "E continuerà a farne, vedrete. Già quest'anno può superare quota 15, anche se non mi piace parlare di numeri. E non voglio mettergli pressione. Ma ha il gol nel sangue. I tifosi della Juve possono essere contenti".

La storia di David è un insieme di culture diverse, si legge su Gazzetta.it. È nato a Brooklyn da genitori haitiani, è cresciuto a Ottawa per poi sbarcare nell'Europa del pallone con il Gent. Quindi il Lilla e la Juve. Lui ha sempre pensato solo a lavorare, si è ambientato ovunque è andato. "A volte lo hanno descritto come pigro, indolente. E forse da fuori può sembrare. Ma vi assicuro che è uno che si allena il massimo e cura ogni dettaglio, dal campo al fisico. E i gol segnati sono solo il risultato finale di tutta questa attenzione maniacale". E pensare che dai tempi del Gent lo chiamano Iceman. "Glielo dicevo, è quello che sembra da fuori. Se poi lo conosci in realtà è di grande compagnia e in spogliatoio sa farsi sentire. Anche se, sì, all'inizio era timidissimo. Basta lasciare che si apra e si sblocchi".