Juventus, Jugovic vota Conte o Gasperini: "Tutti sanno perché non gioca Vlahovic"

Vladimir Jugovic dice la sua sulla panchina della Juventus. L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ai miei tempi si viveva male un pareggio in trasferta, a Marcello Lippi bastava un pari per sentirsi sotto pressione. Non riesco a immaginare cosa sarebbe successo con due sconfitte consecutive e sette goal subiti, non è da Juventus. Non lo era in passato e non lo deve essere mai. Da lontano non è facile capire quale sia esattamente il problema, ma senz'altro se subisci così tanto significa che mancano equilibrio e compattezza tanto nella squadra quanto nell'ambiente".

"Thiago Motta? Per una squadra come la Juventus penso sia difficile perdere due partite consecutive contro Atalanta e Fiorentina in quel modo. Thiago Motta è l'allenatore e avrà le sue responsabilità, ma le colpe sono di tutti in questi momenti. I risultati nella Juventus sono l'aspetto che pesa e conta maggiormente. Se credi nel progetto e nel ringiovanimento della rosa, puoi andare avanti ancora con Motta. Però se vuoi puntare sulla mentalità Juve, che in questo momento sembra un po' mancare a giudicare dai risultati deludenti, allora devi cercare un allenatore che la conosca veramente".

"Antonio Conte è una garanzia. Da giocatore è stato un vincente nella nostra Juventus e da allenatore ha alzato trofei ovunque, non a caso anche alla guida del Napoli sta lottando per il campionato. Conte conosce Torino e l'ambiente bianconero, dove è stato protagonista tanto in campo quanto in panchina".

"Pioli ha svolto un ottimo lavoro al Milan. Detto questo, io ho un debole per Gasperini. All'Atalanta ha costruito qualcosa di straordinario dimostrando di essere un allenatore top. Gasp è cresciuto nella Juventus e ha allenato le giovanili bianconere, di sicuro meriterebbe una occasione. Ma questa domanda dovreste farla soprattutto a Giuntoli…".

"Dopo oltre 200 milioni di euro spesi sul mercato era normale aspettarsi qualcosa in più della qualificazione in Champions League, no? Rivoluzione grande e… grande delusione. Il quarto posto è fondamentale perché un club come la Juventus deve stare in Champions, però la storia è chiara: a Torino si gioca per vincere e alzare trofei, non per i piazzamenti. Almeno questo è quello che mi hanno sempre insegnato quando vestivo la maglia bianconera".

"Vlahovic? La questione non è soltanto tecnica e lo sanno tutti. Per 70-80 milioni di euro io Yildiz lo venderei. La Juventus in passato ha monetizzato al meglio Vieri e anche un fuoriclasse come Zidane".