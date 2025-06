Juventus, Kelly riscattato ma è già in vendita

In casa Juventus, tra i giocatori sul mercato ci sarebbe anche Lloyd Kelly, riscattato proprio nelle scorse settimane dal club bianconero (c'era un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni).

Il difensore diventerà a tutti gli effetti un giocatore bianconero dal prossimo 30 giugno, quando passerà dal prestito al titolo definitivo, ma non è detto che la sua strada possa ancora cambiare.



L'impatto di Kelly con la Juventus, e in generale con la Serie A e la Champions League, non è stato molto positivo. Il difensore inglese ha faticato a trovare le misure giuste, e anche da titolare non ha garantito la sicurezza necessaria soprattutto nelle fasi delicate della stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex Newcastle sarebbe sul mercato e dunque lo scenario della sua partenza non è da escludere totalmente. Alla finestra ci sarebbe un ritorno in Premier League, precisamente al Crystal Palace, che sta seguendo la sua situazione.

Come ricorda IlBianconero.com, in difesa i bianconeri starebbero comunque pensando a nuove soluzioni, tra cui Leonardo Balerdi del Marsiglia.

L'argentino è uno dei profili preferiti di Igor Tudor e anche il dg Comolli lo conosce bene, ma al momento il club francese non sembra volersi privare del suo capitano.