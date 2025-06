Juventus, Kolo Muani anche dopo il Mondiale per Club? Comolli: "Ottimista per il prolungamento del prestito"

Damien Comolli, nel giorno della sua presentazione continuerà a lavorare su una rivoluzione che inevitabilmente attende la rosa della Juventus. Il direttore generale in questi giorni ha spinto con forza soprattutto sul restyiling del reparto d'attacco. I contatti per Gyokeres, Retegui e per un bomber di primo piano che possa andare a sostituire Dusan Vlahovic ne sono la prova, ma nel frattempo, a Torino, continuano i lavori anche per colui che, in parte, ha contribuito a concedere ai bianconeri una stagione da Champions League: Randal Kolo Muani.

CI SARÀ AL MONDIALE PER CLUB - L'attaccante francese ci sarà al Mondiale per Club. L'accordo con il Paris Saint Germain, che a gennaio lo lasciò partire in direzione bianconera in prestito secco, c'è già stato. A confermarlo è stato lo stesso calciatore dal ritiro della Francia: "Andrò al Mondiale per Club con la Juventus. Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po’, sia con la nazionale che con il mio club. Sono molto contento alla Juventus, mi hanno accolto bene, mi diverto. Spero di continuare lì".

LA FORMULA PER PROSEGUIRE - L'accordo con il PSG per il prestito ha scadenza 30 giugno 2025 e, di conseguenza, per poter proseguire oltre la fase a gironi servirà un accordo che prolunghi la permanenza di Kolo Muani sotto contratto con la Juventus. E le società sono vicine a trovare l'intesa per il prolungamento di un'altra annata del prestito (con il club francese ha un contratto in scadenza 30 giugno 2028) ma, questa volta come riportato dal Corriere dello Sport, con l'inserimento di un diritto di riscatto da non meno di 50 milioni di euro.

LE PAROLE DI COMOLLI - Di Kolo Muani ha parlato anche Damien Comolli, nuovo direttore generale, nella sua conferenza di presentazione: "Abbiamo fatto un accordo con il Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con il calciatore settimana scorsa. Ha deciso di giocare il Mondiale con noi e rimarrà. Abbiamo parlato con il Psg per il Mondiale, per dopo invece sono ottimista per raggiungere un accordo per l'intera stagione. Il Psg non ha chiuso al prestito e il giocatore è propenso".