Juventus, Kolo Muani ha detto sì alla nuova formula: cosa manca per chiudere

La Juventus ha scelto. Randal Kolo Muani è diventato, con il passare dei giorni, il primo obiettivo per rinforzare il reparto d'attacco a disposizione di Thiago Motta in questa finestra di mercato di riparazione invernale. Il centravanti francese del Paris Saint Germain ha scavalcato nelle gerarchie Joshua Zirkzee, che almeno per ora non verrà liberato dal Manchester United, dato che l'operazione con il club parigino potrebbe chiudersi con maggior velocità. E, nelle ultime ore, i contatti con il suo entourage hanno portato ad un nuovo passo avanti.



HA DETTO SI' - L'ex Eintracht Francoforte, inizialmente recalcitrante ad accettare l'idea di un trasferimento soltanto in prestito, ha nelle ultime ore aperto e detto sì alla formula - riporta Tuttosport - che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta proponendo al club parigino. L'idea del club bianconero è infatti quella di proporre soltanto un prestito con diritto di riscatto già prefissato a fine stagione e Kolo Muani ha iniziato a vedere di buon occhio questa possibilità perché al 30 giugno 2025 molti scenari potrebbero cambiare.

INTRECCIO VLAHOVIC E LUIS ENRIQUE - L'attaccante classe 1998 è infatti consapevole che da un lato in casa Juventus la situazione legata a Dusan Vlahovic potrebbe letteralmente esplodere e che un suo riscatto a fine stagione lo renderebbe il perno centrale dell'attacco bianconero della prossima stagione. Dall'altro sa anche che la posizione di Luis Enrique, con cui ha litigato e per cui non sta trovando spazio, è inevitabilmente legata al cammino che il club parigino farà in Champions League e, in caso di addio allo spagnolo, potrebbe svoltare anche il suo ruolo al PSG.

COSA MANCA - Il giocatore ha quindi aperto al trasferimento, ma per chiudere mancano ancora tantissimi dettagli da sistemare. Il PSG, sebbene abbia aperto al prestito, sta valutando la possibilità di affondare subito per Vlahovic in un autentico scambio o anche la chance di chiedere un'onerosità per la concessione del trasferimento temporaneo. Inoltre, e cosa non da poco, c'è da definire le modalità di pagamento dell'ingaggio da 8 milioni di euro annui percepiti da Kolo Muani. Li pagherà tutti la Juventus o, come chiesto dai bianconeri, ci sarà una partecipazione del PSG? E se si di quanto? I prossimi giorni di trattativa saranno fondamentali, il primo sì c'è stato, ma Giuntoli ha ancora molto da lavorare. La Juventus si prepara alla corsa Champions, come testimoniato dalle quote: nella sezione scommesse anche le indicazioni sui migliori casinò online AAMS.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui