Juventus, Kolo Muani lancia un segnale chiaro: si studia la formula con il PSG, l'idea di Comolli

Un esordio importante per la Juventus in questa prima nuova edizione del Mondiale per Club: un 5-0 sonoro, inequivocabile contro il club più titolato e importante degli Emirati Arabi Uniti, l’Al-Ain. La squadra di Tudor ha dominato in lungo e in largo la prima sfida negli Stati Uniti d’America, dimostrandosi superiore in ogni momento. Una partita che ha messo in mostra tutta la luce e il talento dei terminali offensivi di Tudor, in particolar modo di quel Randal Kolo Muani il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

VOLONTA’ CHIARA – Il torneo statunitense è sicuramente una vetrina importante per l’attaccante in prestito dal Paris Saint-Germain: allo stato attuale dei fatti, Kolo Muani non rientra nei piani futuri della società campione d’Europa in carica, ma è chiaro che bisognerà capire se e come la sua avventura in bianconero possa e potrà continuare. Dal canto suo, la Juventus – nel corso delle trattative che ci saranno con i parigini – potranno contare sulla volontà del centravanti che anche a Mediaset, nel post partita contro l’Al-Ain, si è espresso così: “La Juventus è un grande club, vogliamo sempre dare il meglio per questa maglia. Combattere e vincere, io sono pronto a farlo e sono davvero felice di poterlo fare qui alla Juve. Con Tudor mi trovo molto bene perché lui vuole sempre attaccare, avere un approccio forte alla partita. Devo dire che mi piace come stile di gioco. Futuro? Sinceramente mi sento molto bene qui. Riesco a giocare bene e fare goal. Sono felice, spero di poter restare".

SI TRATTA – Una speranza, quella di Kolo Muani, che deve tramutarsi in una vera e propria trattativa per trattenere il giocatore almeno anche per la prossima annata. L'accordo con il PSG per il prestito secco ha scadenza 30 giugno 2025 e, di conseguenza, servirà un accordo che prolunghi la permanenza di Kolo Muani sotto contratto con la Juventus. La Vecchia Signora ha tutta l’intenzione di far rimanere il classe ‘98 in prestito anche nell’annata 2025/26, magari inserendo un’opzione per l’acquisto per l’estate 2026. La volontà di Kolo Muani – che resterebbe volentieri a Torino – può essere un fattore determinante, ma ci sarà da capire quale sia il piano del PSG: se continuerà a giocare un Mondiale per Club su questi livelli, è possibile che i parigini decidano di monetizzare una sua cessione già nella prossima finestra di mercato, richiamandolo alla base e complicando le intenzioni della Juventus.

VERTICI OTTIMISTI – Juventus che, in ogni caso, si ritiene fiduciosa e ottimista sulla possibilità che Kolo Muani resti a disposizione di Tudor anche per la prossima stagione, come dichiarato dal direttore generale Damien Comolli nella sua conferenza di presentazione: "Abbiamo fatto un accordo con il PSG per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con il calciatore settimana scorsa. Ha deciso di giocare il Mondiale con noi e rimarrà. Abbiamo parlato con il PSG per il Mondiale, per dopo invece sono ottimista per raggiungere un accordo per l'intera stagione. Il PSG non ha chiuso al prestito e il giocatore è propenso". Propensioni, dichiarazioni, volontà e un accordo da trovare: Kolo Muani è una delle priorità per il futuro della Juventus.