Juventus: per Koopmeiners nessuna lesione, in dubbio per la Fiorentina

Non c'è nessuna lesione per Teun Koopmeiners, che nel match vinto dalla Juventus ieri a Monza ha accusato un piccolo risentimento all'adduttore. L'olandese ha appena terminato i controlli al JMedical. Il centrocampista classe 1998 verrà monitorato quotidianamente ed è in dubbio la sua presenza nel match di domenica 29 all'Allianz contro la Fiorentina, con l'obiettivo di recuperare pienamente per il match del 3 gennaio contro il Milan, gara di semifinale della Supercoppa italiana.

10.30 - Mattinata al JMedicalper Gleison Bremer e Teun Koopmeiners. Il difensore brasiliano della Juventus prosegue la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dello scorso 8 ottobre.

Il centrocampista olandese classe 1998, sostituito nell'intervallo tra primo e secondo tempo della trasferta vinta 2-1 domenica sera a Monza, si sottopone agli esami di controllo per stabilire l'entità del problema muscolare all'adduttore accusato in campo.

L'allenatore Thiago Motta ha dichiarato nella conferenza stampa post-partita: "Speriamo che stia bene, non sono preoccupato".

Arrivato nello scorso mercato estivo dall'Atalanta per 54,7 milioni di euro più altri 6 milioni di eventuali bonus, Koopmeiners è sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2029 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno. Finora in maglia bianconera ha raccolto 19 presenze con 2 gol, 3 assist e 3 ammonizioni in 1447 minuti giocati.