Juventus, 134 milioni non recuperabili: Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez un problema a bilancio

Prima una partenza lenta, poi tanti alti e dei bassi fragorosi. La prima stagione di Thiago Motta alla Juventus, la prima annata del "progetto triennale" annunciato da Cristiano Giuntoli non è stato all'altezza delle aspettative al punto da mettere tutto in discussione, compresa la scelta fatta in estate di puntare tutto sull'allenatore italo-brasiliano. Sempre in estate il mercato ha portato a Torino tre giocatori frutto di tre grandi investimenti, ma tutti e tre alla luce di questi 9 mesi trascorsi in bianconero, si possono definire degli acquisti non riusciti. Si tratta di Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez che oggi per la Juventus, risultano un problema anche a bilancio. Tre trattative completamente differenti ma che hanno portato ad esborsi molto simili, i più importanti dell'intera campagna acquisti estiva.

59 MILIONI PER DOUGLAS LUIZ - Il primo ad arrivare a Torino è stato il centrocampista brasiliano prelevato ufficialmente dall'Aston Villa a fine giugno. L'operazione Douglas Luiz, al netto dei giocatori che hanno fatto il percorso inverso (Barrenechea e Iling Jr.) impatta a bilancio per 50 milioni di euro di costo cartellino più 9 milioni di euro lordi di ingaggio annuo e un impatto su base annua di 19,25 milioni.

57 MILIONI (+BONUS) PER KOOPMEINERS - Un percorso molto più tortuoso è quello che ha portato in extremis all'acquisto del centrocampista olandese dall'Atalanta per 51,3 milioni di euro più 6 di bonus. Un tira e molla durato tutta l'estate con Koopmeiners che non si è allenato a lungo alla corte di Gasperini e ha fatto di tutto per di approdare in bianconero. L'ingaggio è da 5,9 milioni di euro lordi annui (coi vantaggi del decreto crescita) e porta ad un impatto annuo da 16,15 milioni di euro annui.

37,7 MILIONI PER NICO GONZALEZ - Quella di Nico Gonzalez è stata invece un'idea quasi last minute, frutto dell'impossibilità di arrivare ad altri profili simili, ma più che sponsorizzata dall'allenatore. L'affare con la Fiorentina è ufficialmente in prestito con obbligo di riscatto ma l'operazione è già stata contabilizzata per 33 milioni di euro a bilancio. L'ingaggio, sempre sfruttando il decreto crescita, vale 4,7 milioni di euro lordi per un impatto annuo da 11,3 milioni di euro.

134 MILIONI IRRECUPERABILI - Pensando alla prossima estate e ad una nuova rivoluzione che possa portare tutti e tre i giocatori lontano dalla Juventus, oggi quei 134 milioni di euro di solo costo cartellini sono a tutti gli effetti irrecuperabili. Il valore dei tre giocatori è inevitabilmente crollato e, anche volendo provare a trovare una soluzione, non è possibile ottenere una valutazione dei 3 cartellini anche soltanto vicina a quella pagata nell'estate 2024.

DOUGLAS LUIZ IN PRESTITO - Chi ha mercato, ma potrebbe partire soltanto in prestito con diritto di riscatto o in un eventuale scambio che non comporti minusvalenza per la Juventus è Douglas Luiz. Il brasiliano potrebbe provare a rilanciarsi nel campionato dove meglio ha fatto, ovvero in Premier League dove gli estimatori non mancando (Newcastle in cima con il possibile scambio con Tonali sullo sfondo).

KOOPMEINERS E NICO GONZALEZ VANNO RILANCIATI - Chi il proprio mercato lo ha di fatto silenziato sono Koopmeiners e Nico Gonzalez che oggi potrebbero partire solo in prestito per rilanciarsi altrove ma senza portare un introito immediato per la Juventus. In estate avranno entrambi 27 anni e quello di questa stagione doveva già essere il trasferimento più importante delle loro carriere. La Juventus per non svalutarli non potrà far altro che insistere e puntare ancora su di loro, ma qui 134 milioni, oggi, sono a tutti gli effetti irrecuperabili.

