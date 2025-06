Juventus, Koopmeiners: "Manchester City troppo forte, ma dobbiamo fare meglio"

Ha segnato, ma è stata una magra consolazione per Teun Koopmeiners nella sconfitta per 5-2 della Juventus contro il Manchester City. Di seguito le parole a Dazn al termine dell'ultima partita del girone G del Mondiale per Club.

MIGLIORARE - "Era una partita difficile contro una squadra forte, ma ci sono tante cose che dobbiamo fare meglio".

L'ANALISI - "Dobbiamo fare meglio, anche nella nostra posizione. Quando siamo bassi e difendiamo per esempio per due-tre minuti, sotto la palla, quando la recuperiamo è difficile fare 80 metri. Poi sei un po' stanco, bisogna fare meglio in difesa e recuperare meglio la palla, così poi c'è più spazio per giocare".

GUARDARE AVANTI - "Siamo andati avanti ed è importante ma volevamo vincere anche contro il City. Non lo abbiamo fatto ma dobbiamo imparare, prendere le cose positive e quelle negative per la prossima partita".

Koopmeiners ha parlato anche ai microfoni di Mediaset

LA GARA - “E' stata una partita difficile contro una squadra fortissima. Penso che in difesa siamo stati troppo bassi, era difficile contro una squadra cosi, giocano a sinistra a destra, davanti. Nel primo goal siamo usciti alti e abbiamo colto il loro errore ma possiamo fare meglio”.

MIGLIORAMENTI - “Ci sono tante cose da fare meglio tecnicamente, in difesa e in posizione, quando recuperiamo palla dobbiamo fare meglio. Sicuramente c’è anche un avversario che è stato troppo forte, ma siamo la Juventus".

IL GOAL - “Sono contento per il mio goal e il primo tempo, pareggiare era importante, mi dispiace che dopo abbiamo subito. Importante imparare da questa partita”.