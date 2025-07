Juventus: l'ossessione per la vittoria riparte da David, con Vlahovic battaglia iniziata

Gianni Balzarini esordisce su calciomercato.com, analizzando il momento della Juventus, a cavallo fra l'eliminazione dal Mondiale per club e il mercato che entra nel vivo

Di Gianni Balzarini

Il passo avanti rispetto al Manchester City c'è stato ed è stato evidente, del resto quella non poteva essere la vera Juventus. Contro il Real Madrid si è vista un'altra squadra e tutto questo va ascritto al merito di Igor Tudor, che ha fatto non solo un lavoro tecnico e tattico in questi giorni, ma soprattutto un lavoro psicologico, per evitare che la squadra cadesse nel rischio del tracollo dopo la brutta prestazione contro il City.

Si è vista una Juventus decisa, una Juventus determinata, soprattutto una Juventus senza paura nei confronti di un avversario decisamente molto forte e chiaramente superiore rispetto ai bianconeri. Buono il primo tempo, nel quale la Juventus poteva passare in vantaggio, buonissima anche la reazione al goal del Real Madrid. E il fatto che Di Gregorio sia stato considerato uno dei migliori in campo non toglie nulla a queste considerazioni. Anche Courtois ci ha messo del suo per far sì che il Real Madrid passasse ai quarti di finale.

La Juventus deve accontentarsi di queste situazioni? In questo momento sì, accontentarsi di portarsi in vacanza la consapevolezza di poter giocare a determinati livelli. Comolli è stato molto chiaro: come club e come squadra la Juventus deve ritornare ad imparare a vincere. L'ossessione, parole di Comolli, è quella di migliorare i giocatori che ci sono in rosa e di far arrivare giocatori di qualità che possano elevare questa rosa.

In questo senso, perché dalle parole poi si deve passare ai fatti, va interpretata e letta l'ormai vicina conclusione dell'affare Jonathan David, che andrà a rinforzare il reparto d'attacco. Sono da limare gli ultimi dettagli.

L'altro tema che scaturisce da questa partita è il mancato utilizzo di Dusan Vlahovic, per la prima volta in questo Mondiale per Club. C'è stata evidentemente una presa di posizione partita dall'alto, in seguito alla presunta idea od ostinazione di Vlahovic di voler arrivare fino alla fine del contratto, vale a dire fino al 30 giugno del 2026. La risposta di Vlahovic è arrivata via social, una risposta indiretta dopo la partita, quel like al post di Jude Bellingham che celebrava il passaggio del turno da parte del Real Madrid.

Che significato dare a questa risposta? A mio parere la guerra, brutta parola, la battaglia, altra brutta parola, la schermaglia è entrata nel vivo, fra Dusan Vlahovic e la società. Servirà molto tempo, molta pazienza, molta arte diplomatica, perché il muro contro muro di solito non porta da nessuna parte.