Juventus, la BBC di nuovo a Torino? Il ruolo di Chiellini e le parole di Bonucci: "Tornare sarebbe un sogno"

Leonardo Bonucci alla Juventus insieme a Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli? In casa bianconera è tempo di cambiamenti non solo in panchina, dove corrono le voci su Antonio Conte, ma anche in società. Con le varie mosse studiate dalla dirigenza per riportare in alto i bianconeri, tra cui quella di riportare la storia BBC a Torino.

BONUCCI E CHIELLINI - La difesa che ha fatto la storia della Juventus e del calcio itaiano potrebbe ritrovarsi proprio alla Continassa. E' questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport, che segue le voci degli ultimi giorni su un incontro tra Giuntoli, Chiellini, già Head of Football Institutional Relations bianconero, e Bonucci. Per cui si starebbe pensando a un ruolo nello staff della prima squadra, soprattutto se dovesse arrivare Conte in panchina. L'attuale allenatore del Napoli, come rivelò lo stesso Bonucci, lo aveva già chiamato per l'avventura a Castelvolturno: "In estate ci siamo parlati, io ero interessato alle sue nuove idee e lui si confronta spesso con me, mi ha chiesto anche le mie intenzioni. Uomo nello staff? C’è stata questa possibilità, ma non ero pronto, l’ho ringraziato e avevo bisogno di staccare dopo un anno difficile con 6 mesi duri in Germania e poi in Turchia, ero provato". JUVENTUS: CHIELLINI PRIMO SPONSOR DI CONTEFUTURO E RITORNO ALLA JUVENTUS -Bonucci, presente a Imola dove si terrà il Gran Premio di Formula 1, intervistato da Sky Sport F1 sul suo futuro, ha risposto così: "L’idea è quella di iniziare ad allenare il prima possibile, sto studiando. L’idea è quella di allenare un grande club, ma si passa da step per step. Le responsabilità saranno ovviamente diverse rispetto a quando ero giocatore. Ritorno alla Juventus? L’obiettivo è quello di procedere step by step, un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus o la Nazionale. Si punta sempre al massimo no? Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione. Oggi mi godo il percorso intrapreso con la Nazionale Under 20 e poi vediamo il futuro cosa mi riserva”. JUVENTUS: INCONTRO TRA GIUNTOLI, CHIELLINI E BONUCCIBARZAGLI - Mentre per Chiellini si prospetterebbe un ruolo dirigenziale più centrale e per Bonucci un possibile inserimento nello staff della prima squadra, Barzagli potrebbe allenare una squadra delle giovanili. Era già nello staff di Maurizio Sarri nella stagione 2019/20, ma già un anno fa è stato vicino all'under 15 della FIorentina. Non si è più fatto niente e, una stagione dopo, la Juventus potrebbe aprirgli nuovamente le porte. Per un grande ritorno insieme a Bonucci e Chiellini, i due compagni di reparto con cui ha fatto la storia.