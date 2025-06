Juventus, la campagna abbonamenti: le diverse fasi e il calendario

C’è chi preferisce la comodità di un clic dal computer di casa, e chi invece non rinuncia al fascino di vivere l’emozione dal vivo. Così, all’Allianz Stadium, tra un via vai silenzioso ma costante, si rivedono i tifosi della Juventus: arrivano alla spicciolata, parcheggiano e si dirigono verso i gabbiotti normalmente riservati alla vendita dei biglietti e alle informazioni nei giorni di partita.

Questa volta, però, sul led luminoso che corre sopra le postazioni si legge chiaro: “Campagna abbonamenti 2025/2026”. È molto più di una scritta promozionale: è il primo passo verso una nuova stagione, ancora tutta da scrivere, ma che inizia nel segno della passione.

I primi a potersi garantire il proprio posto per la prossima annata sono gli abbonati della stagione passata, che fino al 16 giugno potranno rinnovare, mantenendo il proprio posto o scegliendone uno nuovo. A seguire, toccherà a chi non ha raggiunto il numero minimo di presenze nel 2024/25, e infine, dal 19 giugno, spazio alla vendita libera per tutti.

Nel mezzo di tante incognite – tra mercato, panchina e ambizioni – una sola certezza resta immutata: la voglia dei tifosi di esserci. Voglia ribadita più volte anche in una stagione non esaltante come l’ultima. Tasso di riempimento al 98%, 17 sold out su 19 partite, oltre un milione di presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League.





IL CALENDARIO - La prima fase è dedicata ai rinnovi, valida dal 30 maggio alle ore 10:00 fino al 16 giugno alle ore 16:00. In questo periodo i tifosi potranno:

Rinnovare sul proprio posto, mantenendo la stessa posizione della stagione passata.

Rinnovare scegliendo un nuovo posto, utile per chi desidera cambiare settore o visuale.

Dal 18 giugno alle ore 10:00 fino al 19 giugno alle ore 10:00, parte la vendita riservata ai tifosi che non hanno raggiunto il numero minimo di presenze nella stagione 2024/25 ma vogliono comunque assicurarsi un posto per la nuova annata.

A seguire, dal 19 giugno alle ore 10:00, scatterà la vendita libera per tutti gli altri tifosi. Fino al 30 giugno, sarà possibile acquistare un abbonamento a partire da 28 euro a partita, con la possibilità di pagare in tre rate senza costi aggiuntivi.

