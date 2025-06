Juventus, la Champions non “salva” Tudor. Bookmaker sicuri: sarà Conte 2.0

Obiettivo raggiunto, seppur all’ultimo respiro. La Juventus centra il quarto posto all’ultima giornata confermandosi in Champions League. Nonostante un rinnovo automatico in caso di arrivo nelle prime quattro – da annullare con il pagamento di una penale da 1 milione di euro – per i bookmaker non sarà Igor Tudor l’allenatore della Juventus all’inizio della prossima stagione. La conferma del croato si gioca a 4,50, in ritardo sul ritorno in bianconero di Antonio alla Juventus, quota scesa in pochi giorni da 1,75 a 1,40.

Tuttavia, dopo i dubbi nel postpartita di Venezia dovrebbe essere Igor Tudor a guidare i bianconeri nel Mondiale per Club che partirà a giugno negli Stati Uniti: una vittoria bianconera, offerta a 21, non dovrebbe però cambiare le gerarchie che vedono Conte nettamente favorito.