Juventus, la fiducia non è infinita: così il lavoro di Thiago Motta e Giuntoli è da bocciare

Un altro pareggio. Sono dodici, addirittura. E d’accordo che la Juventus continua a tenere immacolata la casella delle sconfitte: zero. D’accordo anche che - considerando l’anno scorso - allunga a ventisei la striscia di partite senza sconfitte. D’accordo tutto, ma la Juventus consegna al Toro la gloria di un derby combattuto ed equilibrato come non se ne vedevano da tanti, tantissimi anni. Il classico “derby senza storia” degli anni passati stavolta racconta la cronaca di una partita equilibrata. Come il rendimento dei portieri, per esempio.



sulla rete di Vlasic fa il paio disul rasoterra di Yildiz:Non sono gli unici errori del derby. Eccone un altro:Non si capisce nemmeno: nel primo tempo l’olandeseciò che è sbagliabile, nella ripresa migliora appena un po’. L’ultima volta che la fascia da capitano era stata affidata a un giocatore appena acquistato,e, con tutto il rispetto per Koopmeiners, in questo confronto distante più di trent’anni c’è latra la Juventus attuale e quella del passato, anche recente.

Un altro acquisto recente in verità continua ad offrire buone prestazioni: Kalulu, bene anche stavolta. Come Gatti, del resto. E pure Thuram, anche se costretto ad essere più compassato del solito. Più appariscente del solito (anche perché biondo platinato) ma appena discreto Douglas Luiz. Generoso ma ordinario Mbangula, volitivo ma fuori ruolo Nico Gonzalez, il migliore è stato Yildiz, e non solo per il gol.

Il pareggio serve a nulla, se non ad arricchire numeri demotivanti: 12 pareggi su 19 partite di campionato sono una statistica che deprime anche gli juventini più ottimisti e fiduciosi. Ma la fiducia non è infinita. E il cartello “lavori in corso” non può durare per sempre. Anche perché il corso dei lavori di Thiago Motta (e Giuntoli) non è immune da colpe, demeriti ed errori che prima o poi avranno una serena valutazione. E se continua così, una severa bocciatura.