Juventus, la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Kostic e Rugani. Ufficiali i numeri

La Juventus è pronta a cominciare la propria avventura al Mondiale per Club: conquistata la qualificazione alla Champions League 2025/26, Igor Tudor si è guadagnato la conferma sulla panchina anche per il prossimo campionato ed è in odor di rinnovo di contratto con la società bianconera.

Intanto sono stati comunicati gli elenchi e le numerazioni ufficiali per la rassegna iridata che partirà nel weekend negli USA e che vedrà la Vecchia Signora esordire contro l'Al-Ain nella notte tra il 18 e il 19 giugno. Da segnalare i ritorni in rosa dei prestiti(Ajax) e Kostic (Fenerbahce) e la presenza di diversi elementi dalle giovanili.