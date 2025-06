Juventus, la partenza per il Mondiale per club: ecco chi resta a casa

Dopo due settimane di preparazione alla Continassa, inizia a tutti gli effetti il Mondiale per Club per la Juventus, che esordirà nella notte tra mercoledì e giovedì contro l'Al-Ain mentre questa notte ci sarà la gara inaugurale tra Inter Miami e Al-Ahly. I bianconeri infatti come da programma partono oggi direzione Stati Uniti, dove atterreranno a Washington DC prima di dirigersi nel West Virginia. La sede dove rimarrà la Juventus infatti nella prima parte è Greenbier, resort immerso nel verde di White Sulphur Springs.

Come riferisce IlBianconero.com, insieme alla squadra ci sarà anche parte della dirigenza, tra cui l'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, che è stato il primo ad arrivare a Caselle. Qualche minuto dopo è arrivato il pulmann della squadra con tutti i giocatori presenti.