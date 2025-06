Juventus, la partita con il Lille può valere 60 milioni

Serata di Champions per la Juventus, che alle 21 giocherà in Francia contro il Lille per la quarta giornata del nuovo format della competizione europea. Una partita che potenzialmente potrebbe portare 60 milioni di euro nelle casse dei bianconeri. Spieghiamo: come riporta il Corriere dello Sport, nel bilancio che l'assemblea degli azionisti approverà giovedì c'è scritto che la qualificazione alla prossima Champions e il raggiungimento degli ottavi in questa edizione sono passaggi necessari per evitare un impatto negativo sulla situazione economica.

JUVENTUS, LA PARTITA CON IL LILLE PUO' VALERE 60 MILIONI - La Juventus ha già incassato 16,6 milioni per la partecipazione a questa Champions, più altri 4,2 per le due vittorie; chi arriva tra le prime otto in classifica incasserà un bonus di altri 2 milioni, oltre a una quota variabile in base al piazzamento e alla ripartizione del bonus value. Arrivare tra le prime otto vorrebbe dire prendere 60 milioni, che servirebbero per riscattare i vari Koopmeiners, Doouglas Luiz, Thuram, Cabal, Nico Gonzalez, Di Gregorio e Kalulu (servono 65 milioni in totale).

LA SITUAZIONE DELLA JUVENTUS IN CHAMPIONS - Dopo le prime tre partite di Champions la Juventus è a metà classifica con sei punti insieme ad altre sei squadre tra le quali c'è anche il Lille avversario di stasera. I bianconeri hanno vinto contro Psv e Lipsia e hanno perso l'ultima partita contro lo Stoccarda; ancora nessun pareggio.