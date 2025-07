Juventus, la qualificazione agli ottavi di Champions per l'acquisto di Kolo Muani: quanti soldi arriverebbero

La Juventus fra poche ore scenderà in campo ad Eindhoven al Philips Stadium contro il PSV nel match di ritorno dei playoff di Champions League. I bianconeri, forti del 2-1 ottenuto all'andata a Torino, hanno l'obiettivo di qualificarsi per gli ottavi di finale. La qualificazione della squadra di Thiago Motta avrebbe ovviamente numerose conseguenze positive: per il prestigio, per il ranking Uefa italiano e per le casse bianconere, con un occhio al mercato.

I SOLDI DELLA CHAMPIONS - In caso di passaggio del turno infatti nelle casse della Juventus entrerebbero direttamente circa 11 milioni di euro. Una cifra che sarebbe molto importante per i bianconero, se non fondamentale per impostare anche le future strategie di mercato, considerando che aggiungendo un altro doppio confronto europeo ne incasserebbero ancora 4/5 dalla vendita dei biglietti. Va sempre considerato, come ricorda IlBianconero.com, che la Vecchia Signora nella sessione invernale di calciomercato ha speso poco meno di 10 milioni dato che Kolo Muani, Renato Veiga e Lloyd Kelly sono arrivati in prestito. Solo Kelly con obbligo di riscatto fissato attorno ai 14 milioni. Per gli altri sarà da trattare la permanenza. Esattamente come accaduto con Francisco Conceicao dal Porto. Preso per 10 milioni ma ne serviranno circa 30 per trattenerlo. Anche Pierre Kalulu sarà riscattato per 14 milioni di euro in estate.

LA JUVE E LA CHAMPIONS: I SOLDI GUADAGNATI FINORA - Fino ad ora la Juventus in stagione ha guadagnato 66,430 milioni di euro dalla massima competizione europea.

Rispettivamente suddivisi in:

23,38 dal market pool

18,62 quota di partecipazione

14,40 risultati sul campo

10,03 ranking storico

A questi potrebbero aggiungersi 11 milioni questa sera, che potrebbero regalare oltre a orgoglio e gloria anche un sostegno economico per un mercato che può aiutare la Juventus e tornare ad essere competitiva anche in Europa.

