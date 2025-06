Juventus, la posizione su Castro e la strategia per l'attacco

Un restauro, nessuna volontà di abbattere il muro e cominciare da zero. Qualche tessera da sostituire, per rendere più vivida l’immagine nel mosaico, ma senza trasfigurarla. È questa la strategia della Juventus che vede Damien Comolli e Igor Tudor viaggiare sugli stessi binari: la squadra è competitiva, vanno aggiunti alcuni tasselli, operazioni mirate, per alzare il livello e provare a tornare vincenti. Tra le zone di campo dove intervenire c’è di certo l’attacco, in questo caso usare il termine “rivoluzione” non sembra portarci tanto lontano dalla realtà.

LE USCITE - Quello di Vlahovic è un rebus senza soluzione a fine pagina. Tocca mettercisi a testa bassa, essere creativi. Il tema è noto: arriverà a guadagnare 12 milioni di euro nella prossima stagione, una cifra insostenibile; le prestazioni non hanno convinto e ormai è ai margini del progetto sportivo, dopo esserne stato il centro gravitazionale. Prima ci sarà un confronto diretto con Comolli, poi la palla passerà all’entourage che dovrà trovare un nuovo club e, presumibilmente, accontentarsi di un ingaggio decisamente inferiore. Difficile immaginare possa rimanere, anche se Tudor è un suo estimatore. Restiamo all’attacco bianconero: c’è Milik che ha passato una stagione ai box, ha rinnovato ma è l’intenzione è quella di separare le strade. E poi Kolo Muani, la strategia l’ha resa chiara lo stesso direttore generale: trattare con il Psg per prolungare di un altro anno il prestito.



LE ENTRATE - Tanti nodi da sciogliere, serve accelerare sulle uscite per poi passare al capitolo delle entrate. La Juventus è intenzionata a giocare un ruolo da protagonista nel grande ballo delle prime punte da top club. Osimhen sembra più lontano, si registrano contatti con Gyokeres. L’occhio, però, cade anche sulla sala da ballo dedicata ai debuttanti, a chi a forza di goal segnati nella passata stagione si è fatto notare. Tra questi c’è Santiago Castro del Bologna.



IL PUNTO SU CASTRO - 10 goal e 8 assist in 46 partite. Oltre i numeri, una stagione da leader e trascinatore del Bologna vincitore della Coppa Italia. Una stagione che conferma il livello raggiunto dall’argentino e giustifica i riflettori dei top club che si sono accesi su di lui. Tra questi, la Juventus. Ha rubato l’occhio, non potrebbe essere altrimenti, non ancora il cuore. Tradotto: piace, si segue la sua situazione e l’eventuale evoluzione del mercato, ma non c’è l’intenzione immediata di affondare il colpo. Una volta sbloccato il mercato in uscita, la Juventus darà il via alle danze: se non si riuscisse ad arrivare ad un top affermato, i circa 40 milioni che il Bologna chiede per Castro non sembrerebbero più una cifra proibitiva, soprattutto con il possibile inserimento di una contropartita. Ma stiamo andando troppo in là: al momento non è nemmeno iniziata la musica.

