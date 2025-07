Juventus, la strategia per confermare Kolo Muani: subito 10 milioni di euro al PSG

Sfumati Gyokeres e verosimilmente pure Osimhen, i bianconeri puntano a completare la batteria degli attaccanti con la conferma del giocatore di proprietà del PSG

I nomi altisonanti di Viktor Gyokeres e Victor Osimhen si sono rivelati da subito particolarmente complicati per una Juventus che punta certamente a tornare ad essere altamente competitiva per lo Scudetto nella prossima stagione, ma che al tempo stesso ha la necessità di far quadrare i conti dal punto di vista economico dopo la dispendiosa e poco redditizia campagna acquisti dell'estate 2024.





Resta tuttavia immutata, nella squadra allenata da Igor Tudor, l'ambizione di affiancare al neo-acquisto Jonathan David un attaccante centrale affidabile e in grado di garantire goal e prestazioni di livello sia in campionato che in Champions League. Con Vlahovic in rottura totale col club e da considerare in uscita, la pista che il club bianconero sta perseguendo con maggiore determinazione è quella che conduce alla conferma di Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain lo scorso gennaio e protagonista di 6 mesi positivi, come certificano le 12 reti e i 3 assist realizzati in 22 partite.





Terminato l'impegno nel Mondiale per club, al quale l'attaccante francese ha potuto partecipare in maglia Juve grazie alla deroga accordata dal PSG, che non vuole tuttavia privarsi di un calciatore che, pur non rientrando nel progetto di Luis Enrique, fu acquistato nel 2022 per 75 milioni di euro e per il quale è stato sottoscritto un contratto con scadenza fissata nel 2028. La dirigenza parigina confida sull'interesse che Kolo Muani suscita presso alcune società di Premier League per innescare un'asta, alla quale la Juventus non ha intenzione di partecipare.





La strategia del direttore generale Damien Comolli è diversa ed è improntata sulla volontà del calciatore classe '98 di proseguire la sua avventura in Serie A con la Juventus, palesata pubblicamente a più riprese. Una strategia che si svilupperebbe, secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, attraverso una proposta di prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto ad una cifra già fissata, magari convertibile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Basterà per far cadere la resistenza del Paris Saint-Germain?