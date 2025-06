Juventus, l'agente di Rugani incontra il Bologna: gli scenari

Daniele Rugani può lasciare la Juventus. Nonostante il rinnovo del contratto fino a giugno 2026 firmato nello scorso mese di maggio, il difensore è stato messo sul mercato dal club bianconero. Al classe 1994 ex Empoli è arrivata una ricca offerta per andare a giocare in Arabia Saudita, ma il calciatore non è convinto ed è pronto a prendere in considerazione altre squadre italiane.

VERTICE A BOLOGNA - In questo senso una pista porta all'Atalanta, un'altra al Bologna. Oggi il suo agente Davide Torchia è a Casteldebole, dove ha incontrato i dirigenti del club rossoblù. I quali sono alla ricerca di un sostituto del partente Riccardo Calafiori, al centro di una trattativa con l'Arsenal dopo l'interesse della stessa Juventus, ora sulle tracce del francese Todibo del Nizza. Oltre a Rugani il Bologna valuta altri profili: il 35enne tedesco Matts Hummels svincolatosi a parametro zero dal Borussia Dortmund, lo sloveno Jaka Bijol dell'Udinese, Logan Costa del Tolosa e Sinaly Diomandé del Lione.