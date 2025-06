Juventus, ufficiale: Tudor rinnova fino al 2027. C'è anche un'opzione

E' ufficiale, Igor Tudor ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, come si legge nel comunicato del club: "Entusiasmo. Carisma. Juventinità. Tre semplici parole. Tre sostantivi che, però, raccontano alla perfezione che cosa è stato Igor Tudor da fine marzo a oggi, da quando è diventato l'allenatore della Juventus, e ricordano ciò che continuerà a essere il tecnico croato in futuro.

Da oggi è ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto. Tudor si è legato al nostro Club fino al 30 giugno 2027 – con opzione sul 2028 – e anche nelle prossime stagioni guiderà la Prima Squadra Maschile, a partire dalla prima competizione ufficiale che andrà in scena negli Stati Uniti, la FIFA Club World Cup".

In mattinata, Anthony Seric, l'agente di Igor Tudor, era arrivato alla Continassa per discutere con Damien Comolli, Direttore generale della Juventus, gli ultimi dettagli per il rinnovo e il prolungamento del contratto del suo assistito con la società bianconera.

Ricordiamo che Tudor aveva un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 come allenatore della Juventus, in virtù del rinnovo automatico che il croato si era guadagnato centrando la qualificazione alla Champions League (con la possibilità da parte della società bianconera di recedere pagando una penale di 1 milione di euro).

L'idea della Juventus, alla vigilia della partenza della squadra per il Mondiale per club, era quella di rinnovare il contratto di Tudor, prolungandolo fino al 30 giugno del 2027, con l'obiettivo di evitare di presentarsi ad agosto, all'inizio del prossimo campionato, con un allenatore in scadenza al termine della stagione 2025-26. La Juventus, come suggerito su queste pagine alcuni giorni fa, applica la 'regola Marotta': mai iniziare una stagione con un allenatore in scadenza.

La firma del nuovo contratto fra la Juventus e Tudor è arrivata alle 13.50: il tecnico croato ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione di prolungamento fino al 2028.