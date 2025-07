Juventus, le 3 soluzioni di Tudor dopo Parma: torna Yildiz e può sorprendere sugli esterni

Dopo la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, la Juventus si aggrappa a chi può ancora cambiare il corso di una stagione che non vuole arrendersi alla malinconia. Verso Juventus-Monza, partita carica di tensione e di responsabilità, Igor Tudor si affida adesso a tre volti freschi, tre promesse non più da custodire ma da liberare. Tre salvatori possibili: Kenan Yildiz, Randal Kolo Muani e Timothy Weah.

IL RITORNO DI KENAN - Kenan Yildiz ha osservato Parma dalla panchina, frenato da un infortunio che ne ha spento la corsa proprio sul più bello. Ma ora il numero 10 bianconero è pronto a riprendersi la scena. Toccherà a lui dare quel tocco di anarchia lucida che è mancato tremendamente nell’ultimo stop. Non più un giovane da proteggere, ma un talento da scatenare: Kenan gioca per illuminare, per spostare gli equilibri, per accendere una squadra che troppo spesso, senza di lui, sembra vivere a luci basse. Il Monza sarà la sua partita della verità: senza paura, senza freni. E magari con quel goal che stava dando verve e soprattutto punti alla Juventus.

ANCORA KOLO - Senza DusanVlahovic, fermo ai box per infortunio, il peso dell’attacco passerà inoltre sulle spalle larghe di Randal Kolo Muani. L’uomo arrivato per spaccare le partite dovrà ora iniziare a spaccare anche i destini. Il francese, fino a oggi, ha mostrato lampi e promesse, salvo poi fermarsi. Ha bisogno di continuità, di goal pesanti, di prestazioni che non siano solo da copertina, ma da prima pagina. Juventus-Monza sarà, pure per lui, un palcoscenico determinante: Kolo Muani da centravanti, libero di cercare la profondità, ma obbligato anche a guidare i compagni con il carisma che la maglia bianconera pretende. Non basteranno più i numeri. Serviranno i fatti.

LA SORPRESA - L’ultima chiave potrebbe essere quella meno attesa, la più silenziosa: Timothy Weah. L’americano, recuperato a pieno ritmo, può rappresentare la svolta a sorpresa sulla fascia. Cambiaso, in difficoltà nelle ultime uscite, rischia il sorpasso proprio da parte del figlio d'arte, con Weston McKennie spostato sul lato sinistro per dare equilibrio e corsa. È una soluzione che profuma di coraggio e necessità: Weah, con la sua velocità e la capacità di strappare in avanti, può dare alla Juventus quella dose di verticalità che è mancata drammaticamente a Parma. Non sarà una rivoluzione, ma un aggiustamento strategico, di quelli che cambiano il vento.