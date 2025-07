Juventus, le condizioni di Koopmeiners: cosa filtra per il recupero con il Parma

La Juventus si sta preparando per la partita contro il Parma di mercoledì 23 aprile, rinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco di lunedì 21 aprile. Secondo quanto trapela, come riporta IlBianconero.com, Teun Koopmeiners, che non era convocato per lunedì, non dovrebbe essere presente neanche domani. PROBLEMA - Il centrocampista olandese è ancora alle prese con il problema al tendine che lo ha costretto a chiedere il cambio al 67' contro il Lecce. Proseguirà il percorso di recupero e non dovrebbe essere rischiato nella sfida del Tardini, rimandando il rientro alla prosssima partita con il Monza. Appuntamento, quindi, probabilmente al 27 aprile ore 18:00 all'Allianz Stadium.

NUMERI - In stagione Koopmeiners, finora, ha giocato 40 partite segnando quattro goal. Con il Lecce era tornato alla rete dopo un'astinenza che durava dalla partita con il Verona (3 marzo), ma si è dovuto fermare per il problema fisico. Igor Tudor dovrebbe, però, averlo per la prossima partita con il Monza.