Al-Ain-Juventus: 0-5



AL-AIN



Rui Patricio 4.5: Uno dopo l’altro, raccoglie palloni in fondo alla rete

Ratnik 5: Serataccia per la difesa dell’Al-Ain, lui non fa eccezione

Rabia 5: In ritardo negli interventi decisivi

Kouame 4: Alza bandiera bianca, gli attaccanti della Juve trovano praterie dalla sua parte

Dal 68’ Niang 5.5 – Un paio di sgasate e poco più

Zabala 5: Conceicao lo porta a spasso, non lo ferma mai

Park 5: Il tentativo di costruire la diga in mezzo al campo fallisce dopo pochi minuti

Dal 76’ Chaoli sv

Traore 4.5: Troppi errori in fase difensiva

Romero 5.5: Il migliore a centrocampo, ma è troppo poco per strappare la sufficienza

Dal 76’ Jasic sv

Palacios 5: Inizio intenso, ma dura troppo poco

Dal 68’ Nader 5.5 – Non lascia il segno

Rahimi 5.5: Qualche sprazzo, ha qualità ma è troppo isolato

Laba 6: Ci prova, ci riprova… non ci riesce ma è il più pericoloso dei suoi



All. Ivic 5: I primi minuti raccontato una squadra organizzata e intensa, ma si scioglie come neve al sole dopo il primo goal



JUVENTUS

Di Gregorio 6.5: Si gode una serata di relax, ma quando serve è pronto come al solito

Kalulu 6.5: Mette lo zampino nell’azione dell’1 a 0, è in continua proiezione offensiva

Kelly 6.5: Non sarà questa partita a far cambiare idea ai suoi detrattori, ma è un buon inizio per scrivere una storia diversa

Savona 6: Qualche inciampo, poi fila tutto liscio.

Dal 70’ Gatti 6 - Buoni segnali, si è ripreso

Alberto 7.5: È la mossa a sorpresa di Tudor: fiducia pienamente ripagata. Non è solo l’assist per Kolo Muani, è una prestazione che nel complesso è di altissimo livello.

McKennie 6: Appesantito di un giallo dopo pochi minuti, la sua prestazione è opaca. Impreciso con palla tra i piedi

Thuram 7: Strappa e lascia dietro il centrocampo avversario, lancia e coglie di sorpresa la difesa. Qualsiasi cosa faccia, la fa bene. Non è una novità

Dal 45’ Douglas Luiz 6: Ci va qualche minuto per togliersi di dosso un po’ di ruggine, poi gestisce bene palla, senza brillare

Cambiaso 6: Prosegue sulla falsariga del finale di campionato: il miglior Cambiaso è altra roba

Dal 45’ Weah 6: A sprazzi, ma senza lasciare il segno

Conceicao 8: Sembra essersi legato al dito tutte le critiche. Sono arrivate le risposte: concreto, associativo, perfettamente in linea con le idee tattiche di Tudor. Sì, questo Conceicao vale i 30 milioni della clausola

Yildiz 8: Dopo Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana, arriva anche il goal all’esordio al Mondiale per Club. Ha fretta di lasciare il segno, lo fa in maniera tutt’altro che banale.

Dal 60’ Koopmeiners 5.5: Tanti errori, non ha ancora voltato pagina

Kolo Muani 8: Sponda veloce e precisa quando deve servire i compagni, micidiale quando deve colpire in area. È quello che avrebbe dovuto essere Vlahovic

Dal 70’ Vlahovic 5.5: Impacciato

All. Tudor 7.5: Scelte forti, ha anche saputo cambiare idea – Conceicao e Kolo Muani gli esempi -, un debutto che sembra una promessa per il futuro.