Juventus, le pagelle di CM: Locatelli e Di Gregorio da 4. Gatti sfortunato, Vlahovic anonimo

Juventus-Milan 1-2

Juventus

DI GREGORIO 4 - A volte incerto, a volte sicuro. A volte semplicemente segue il flow della gara. Il Milan si guarda bene dall'impegnarlo, fino al rigore. Il gol preso è un pasticcio clamoroso.

SAVONA 5 - Provaci ancora, Nico. Perché così oggettivamente non basta. Poche sovrapposizioni e qualche aiuto mancato.

GATTI 5 - Partita top. Prestazione pazzesca. Ha retto tutto e tutti. E poi? Deviazione, Di Gregorio altrove, palla che va dentro.

KALULU 5.5 - Non ci sarà più l'emozione della prima volta, ma c'è comunque tutto il resto. Tiene botta. Persino elegante.

Dall'85' WEAH sv

MCKENNIE 6 - Capite perché gioca Weston? Perché Motta gli ha cucito un ruolo importante in questa Juve. E può solo crescere, e lo sta facendo.

LOCATELLI 4 - Il suo errore sul rigore dà inizio all'autosabotaggio. Buona partita macchiata clamorosamente da quel fallo.

THURAM 6 - Si butta dentro, pure con continuità. Ma i compagni non lo vedono, e nemmeno lo servono. KT è la variabile impazzita della Juve, in attesa che la stessa Juve lo realizzi completamente.

YILDIZ 6.5 - Il gol che sblocca tutto e tutti. Poi le magie, praticamente in serie, che agitano la Juve. In senso buono.

KOOPMEINERS 5 - Trovare un senso tattico a Koop: buon proposito per il 2025. Tocca a Thiago.

MBANGULA 7 - Non se l'aspettava nessuno, e alla fine decide. L'assist per Yildiz vale il prezzo del biglietto: in Arabia saranno felici.

Dal 64' CAMBIASO 5.5 - Non un grande impatto. Tutt'altro.

VLAHOVIC 5 - Nemmeno un'occasione, e neanche a costruirsela. Partita semplicemente anonima.

Dal 64' GONZALEZ 5 - Ingresso con poco senso logico. Forse la Juve pensava d'averla portata già a casa.

MOTTA 5 - Questa squadra ha un master in autosabotaggio. Quanto può essere colpa di Thiago Motta?