Juventus, Leoni ha impressionato: "Un mostro". Quanto costa, chi lo vuole e le idee di Giuntoli

E' Giovanni Leoni uno dei giovani più in forma in questo finale di campionato: nel Parma che ha puntellato la propria difesa strappando pareggi a Inter e Fiorentina e battendo la Juventus spiccano le prestazioni del numero 46, classe 2006, 18 anni compiuti a dicembre, arrivato in Emilia a gennaio per 5 milioni di euro più 3 di bonus. Un investimento che ha bruciato la concorrenza e convinto la Sampdoria a liberarsene.

Il confronto con la coppia d'attacco bianconera composta da Vlahovic e Kolo Muani lo ha visto dominare oltre ogni aspettativa: altri due scalpi importanti dopo quello di Moise Kean, vice capocannoniere del campionato, che nello 0-0 di Firenze ha avuto solo un'occasione nell'arco di 90 minuti. Leoni già interessava alla Juventus prima della partita persa 1-0 al Tardini, adesso che ha dato un saggio diretto delle proprie qualità può essere considerato un obiettivo per Giuntoli che vuole abbassare l'età media del reparto arretrato per gettare le basi di un nuovo ciclo. Garantisce per lui Ange-Yoan Bonny, attaccante dei Ducali che dopo la partita ha scherzato a Dazn: "Guardate Leoni, è appena uscito da scuola e fa una partita del genere... Un mostro!"

Solo che la Juventus non è sola in questa corsa e non è sola tra le squadre che cercano difensori giovani: anche l'Inter, nonostante Acerbi e De Vrij abbiano fornito risposte soddisfacenti ai dubbi che aleggiavano sulla loro carta d'identità, rimane attenta al suo profilo e Tuttosport ribadisce oggi come si stia creando una discreta fila con anche squadre inglesi e spagnole. Quanto costa adesso? Il suo valore come minimo sarà triplicato: 15 milioni, con la possibilità di vedere il prezzo salire in caso di salvezza e in caso di altre prestazioni maiuscole come le ultime due.