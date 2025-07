Juventus: lo Scudetto è utopia, ma quanti rimpianti soprattutto per tre pareggi. Ora occhio a Empoli e Verona

E chi l'avrebbe detto fino a gennaio? In un mese, la Juventus ha dimezzato il suo distacco dalla vetta della classifica, portandolo da -16 punti a -8. E dopo la 26esima giornata, e con una classifica che vede, nell'ordine, Inter 57 punti, Napoli 56, Atalanta 54 e Juventus 49, il sentimento che si respira nell'ambiente bianconero è un misto fra il sogno utopistico e il rimpianto.

Da un parte, il distacco dimezzato e il calendario del campionato, che propone prima il big match Napoli-Inter accanto a Juventus-Verona, e poi nella giornata successiva la sfida Juventus-Atalanta, autorizzano pensieri proibiti alla squadra di Thiago Motta. Con una combinazione di risultati favorevoli, la Juve infatti potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla testa della classifica, consolidando allo stesso tempo quel quarto posto che resta obiettivo principale e imprescindibile.

Dall'altra parte, la posizione attuale dei bianconeri non fa altro che aumentare il rimpianto per alcuni fra i tantissimi pareggi (ben 13) che la Vecchia Signora ha collezionato in queso strano campionato. Perché se è vero che alcuni fra questi pareggi, per come si erano messe le partite in questione, sono da considerare come punti guadagnati (ad esempio il 4-4 con l'Inter dopo che la Juve era stata sotto 4-2, o il 2-2 con il Bologna dopo il vantaggio felsineo di due gol), tante altre fra queste "X" sono state più simili a delle sconfitte che a dei pareggi.

E pensiamo ad esempio al 2-2 con la Fiorentina, una gara che la Juventus avrebbe meritato di vincere, all'1-1 con il Lecce col gol subito al 93', all'1-1 con il Torino, in un derby che la squadra di Motta avrebbe potuto chiedere prima di incassare il pari granata. Ecco, provate solo ad aggiungere questi 6 punti che 'mancano' e immaginate come sarebbe potuta essere oggi la classifica della Juventus.

Ma poi, fra utopie e rimpianti, c'è la realtà. Una realtà che dice che, per il modo altalenante con il quale la Juventus di Thiago Motta ha vissuto tutta questa stagione, anche un match interno con il Verona non deve essere assolutamente sottovalutato, né il suo esito favorevole dato per scontato. Così come non deve essere sottovalutato, su un altro fronte, il quarto di finale di Coppa Italia che domani sera vedrà impegnati i bianconeri all'Allianz Stadium contro l'Empoli. Un anno fa la Juventus ha vinto la Coppa Italia e quindi un eventuale, e clamoroso, inciampo non sarebbe perdonato a Motta, in particolare da quella parte della critica, e della tifoseria, che ancora rimpiange la Juve di Allegri.

