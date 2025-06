Juventus, Locatelli: "Brutta partita. Abbiamo giocato contro una delle più forti al mondo"

Al termine della brutta sconfitta della Juventusper 5-2 contro il Manchester City ha parlato, ai microfoni di Mediaset il capitano Manuel Locatelli. Di seguito le sue dichiarazioni.

BRUTTA PARTITA - "Credo che abbiamo fatto una brutta partita, la analizzeremo e sicuramente abbiamo sbagliato tanto. Però ora dobbiamo recuperare energie e concentrarci sulla prossima”.

UMORE - "Non bisogna abbatterci, dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato. È chiaro che oggi abbiamo fatto tanti errori, ma dobbiamo pensare alla prossima perché vogliamo andare avanti nel Mondiale”.

MONDIALE PER CLUB - “Non è questione di ruolo, non abbiamo mai parlato di obiettivi. Dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile. Tabllone più complicato? Certo, ma per andare in fondo devi affrontare le più forti. Ora ci toccano le più forti, cerchiamo di andare avanti”.

Locatelli ha parlato anche aDazn.

LA PARTITA - "E' stata una brutta partita, dobbiamo analizzare dove e come abbiamo sbagliato. Il risultato è brutto. Giocavamo contro una delle squadre più forti al mondo, il dispendio di energie è stato tanto ma dobbiamo analizzare alcune cose".