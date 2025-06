Juventus, Vlahovic ai saluti: Berta lo vuole all'Arsenal, ecco quanto chiede Giuntoli

L’ultimo ballo prima del giudizio finale, la Juventus sarà di scena a Venezia per staccare il pass Champions League per la prossima stagione. Quella in Laguna sarà, con ogni probabilità, anche l’ultima gara in Italia con la maglia bianconera di un Dusan Vlahovic motivato a mille per lasciare il segno. L’attaccante serbo confida nel lavoro del suo agente storico Darko Ristic affinché gli trovi la migliore opzione possibile sul mercato. Per rilanciarsi dopo due anni molto difficili alla Juventus.

VOGLIA DI PREMIER - Vlahovic si è messo alle spalle le insicurezze generate dal rapporto, difficile, con Thiago Motta e ora vuole ripartire sul serio. Con un obiettivo chiaro in mente: la Premier League. Dusan è convinto che quello sia il campionato adatto per esaltare il suo stile di gioco, le sue caratteristiche, per tornare a fare tanti goal. La Juventus spera in una trattativa con un club inglese per monetizzare al massimo: 50 milioni di euro è la base di partenza per un attaccante con il contratto in scadenza a giugno 2026.

C’È L’ARSENAL - Andrea Berta sta lavorando per portare Rodrigo all’Arsenal e un attaccante centrale da 20 goal potenziali. Nella short list del dirigente Italiano c’èGyokeres al primo posto, mentre al secondo troviamo Sesko. La novità è che qualche posizione più indietro figura anche il nome di Vlahovic: l’ex Fiorentina farebbe subito le valige per trasferirsi nel nord di Londra e mettersi a disposizione di Mikel Arteta. Sullo sfondo c’è anche il Newcastle qualora dovesse cedere il forte attaccante svedese Alexander Isak.