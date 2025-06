Juventus-Manchester City, le pagelle di CM: lezione di Guardiola a a Tudor, che eleganza Reijnders. Haaland 300

JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5



JUVENTUS



Di Gregorio 7: È il boccaglio che permette alla Juventus di restare a galla anche quando la testa va sott’acqua. Diverse parate decisive, ancora risposte alle critiche che ogni tanto arrivano

Kalulu 4: No, non si spiega. Ma se l’autorete è un episodio, la brutta difesa sul dribbling di Doku era già una brutta premessa

Savona 6: Paradosso, nella sfida più difficile la prestazione migliore. Non va in confusione con Marmoush, tiene botta con Haaland; il goal non è colpa sua. Esce per infortunio alla caviglia, situazione da monitorare

Dal 60’ Gatti 5: Perde completamente Haaland sul 4-1

Kelly 5: Qualche buona chiusura in diagonale, ma poi si perde e mostra le solite fragilità, i soliti errori

Alberto Costa 4: Solo rivedendo la partita riuscirà a comprendere la tempesta che gli si è scatenata addosso. E no, il riferimento non è all’acquazzone del primo tempo. C’è molto da lavorare prima di poter competere a certi livelli.

Dal 56’ Cambiaso 5: Non gli riesce di togliersi una soddisfazione, proprio contro il City

Locatelli 5: Un paio di lanci che sembrano usciti dal braccio di Tom Brady. Ma sono solo un’illusione, in mezzo al campo affonda anche lui

Dal 56: Thuram 5: Sembra faccia di tutto per provare a farsi ammonire

McKennie 5: Inizia discretamente, ma la diga che ha innalzato è solo un’illusione e inizia a fare acqua. La precisione dei suoi interventi difensivi cala drasticamente

Dall’81’ Adzic sv

Kostic 5: Al ritorno, la partenza sembra la promessa di chi si vuole riprendere la Juve. Ma dalla sua parte il City passa quando vuole, senza chiedere il permesso

Koopmeiners 5: Il goal non basta a tenerlo appeso alla sufficienza. Perde due volte Nunes, arriva due volte il goal

Dal 56’ Yildiz 6.5: È il più in forma di tutti, una nota positiva in una serata amarissima

Nico Gonzalez 4: Impalpabile. Non accorcia su Bernardo Silva nell’azione del goal di Doku, davanti non riesce a essere riferimento

Vlahovic 5.5: Bravo nell’occasione del goal, ma prima ci sono una serie di errori grossolani

All. Tudor 4: La Juve è arrendevole, senza mordente, incapace di reagire, impalpabile davanti. Un passo indietro, alla casella di partenza. Così no, così è una batosta



MANCHESTER CITY



Ederson 5.5: Un erroraccio in costruzione regala il goal a Koopmeiners

Nunes 7.5: Sulla corsia di destra fa quello che vuole. Determinante

Akanji 6: Normale amministrazione

Ruben Dias 6.5: Oltre alla solidità difensiva, una certezza con palla tra i piedi

Ait-Nouri 7: Una prestazione che spiega perché Guardiola l’abbia voluto già nelle prime fsi di mercato. Si mette in tasca la bussola che dovrebbe orientare la catena destra della Juventus

Dal 75’ O’Reilly sv

Reijnders 7: Che eleganza, che intelligenza. E prime prove di connessione con Rodri

Rodri 6.5: Un po’ di ruggine c’è ancora, ma la qualità no, quella non va mai via

Dal 65’ Gundogan 6.5: La solitaa qualità a servizio della squadra

Bernardo Silva 7: Non lasciate spazio tra le linee, altrimenti aspettatevi che possa fare la differenza, come ha fatto questa sera

Dal 75’ Cherki sv

Savinho 7: Basta qualche sgasata a lasciare sulle gambe gli avversari, il goal del 5-1 è una perla

Doku 8: Ogni accelerazione una fucilata, ogni movimento di gambe sembra far tremare il terreno, mentre intorno a lui la difesa bianconera diventa macerie

Dal 65’ Foden 7: Si toglie la soddisfazione del goal

Marmoush 6.5: Un moto perpetuo: incontro al portatore di palla e poi via verso la profondità. Scombina le carte e le idee della retroguardia juventina

Dal 46’ Haaland 7.5: Entra, timbra il cartellino e cambia volto all’attacco. Che gli vuoi dire? Trecentesimo goal in carriera.

All. Guardiola 7.5: E' un altro City, è candidata alla vittoria finale