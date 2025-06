Sfida per il primato senza alcun tipo di storia. Già certa della qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per club grazie ai successi contro Al Ain e Wydad Casablanca, la Juventus cede 2-5 controilManchester City, nella terza giornata del Gruppo G, che determina gli inglesi primi contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e gli italiani secondi contro il Real Madrid. Alle ore 21, al Camping World Stadium di Orlando, in Florida. I bianconeri di Igor Tudor, che avevano due risultati su tre, cedono di schianto allo strapotere tecnico dei Citizens di Pep Guardiola, in una sfida senza mai storia: la Juventus ora trova i Blancos agli ottavi, martedì prossimo alle 21, mentre gli inglesi finiscono nella parte di tabellone dell'Inter. Partita sontuosa del City, che segna cinque volte con Doku, Haaland (300esimo goal in carriera), Foden, Savinho e con l'autorete di Kalulu, mentre per la Juve in goal Koopmeiners e Vlahovic. Gran partita di Reijnders, appena arrivato dal Milan nel mercato.

IL TABELLINO

Juventus-Manchester City 2-5

MARCATORI: 9' Doku (M), 11' Koopmeiners (J), 26' aut. Kalulu (M), 52' Haaland (M), 69' Foden (M), 76' Savinho (M), 84' Vlahovic (J).

ASSIST: Ait Nouri (M), Matheus Nunes (M), Savinho (M), Yildiz (J)

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona (dal 60' Gatti), Kelly; Alberto Costa (dal 57' Cambiaso), Locatelli (dal 57' K. Thuram), McKennie (dall'82' Adzic), Kostic; Gonzalez, Koopmeiners (dal 57' Yildiz); Vlahovic. All. Tudor.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait Nouri (dal 75' O'Riley); Rodri, Reijnders; Bernardo Silva (dal 75' Cherki), Savinho, Doku; Marmoush (dal 46' Haaland). All. Guardiola

ARBITRO: Turpin C. (FRA)

AMMONITI: Kalulu (J)

ESPULSI: -

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI:

90'+1' - Di Gregorio salva ancora i suoi, parando da pochi passi un piatto mancino di Cherki.

84' - ACCORCIA LA JUVENTUS, VLAHOVIC! Taglio geniale di Yildiz, che con un preciso assist mette il serbo di fronte ad Ederson: piatto mancino e palla in buca per il 2-5.

78' - Prova a replicare la Juventus: tiro mancino di Yildiz, servito da Vlahovic, con la palla che si alza troppo.

76' - CINQUINA DEL MANCHESTER CITY, SAVINHO! Respinta di Di Gregorio sul tiro di Haaland, la palla arriva al brasiliano che da fuori area di destro, di prima, la incastra sotto la traversa, per il 5-1.

69' - POKER DEL CITY, FODEN! Lancio di Ederson, stop celestiale di Haaland che converge e serve in area per Savinho: il brasiliano elude Di Gregorio e lascia per l'inglese, che segna il 4-1.

67' - Che occasione per la Juventus! Passaggio filtrante di Yildiz per Vlahovic, da solo davanti ad Ederson: il portiere brasiliano però è bravo a intervenire di piede.

58' - Subito Yildiz, appena entrato, prova a trascinare la Juventus: riceve e spaventa Ederson con un buon tiro.

54' - Ancora Haaland, scatenato. Savona riesce a chiudere.

52' - TRIS DEL MANCHESTER CITY, HAALAND! Eccolo il goal del norvegese: splendida giocata di Reijnders, che mette un filtrante per il solito Matheus Nunes, su dormita di Koopmeiners. Cross al centro per il neo entrato, che inciampando mette in goal. Inglesi devastanti.

50' - Ancora City, ancora Doku: il bega è incontenibile, si accentra dalla sinistra e calcia col destro, con la palla che sibila a lato di Di Gregorio.

46' - Subito Haaland, appena entrato, vicino al goal: discesa sulla destra di Savinho, imbeccato da Bernardo Silva, cross al centro per il norvegese, che non ci arriva di un soffio, con Kalulu che non interviene per non commettere un'altra autorete.

45'+4' - PALO DEL MANCHESTER CITY CON MARMOUSH! Tiro di destro potentissimo dell'egiziano da fuori area, Di Gregorio e il palo salvano la Juventus,

41' - Manchester City a un passo dal tris: Ait Nouri calcia di sinistro dal limite dell'area, para Di Gregorio.

30' - Reijnders imbuca sontuosamente per Marmoush, diagonale che impegna Di Gregorio.

26' - RADDOPPIO DEL MANCHESTER CITY, CLAMOROSO AUTOGOAL DI KALULU! Incredibile errore dell'ex Milan: Savinho serve Nunes sulla fascia, cross in mezzo dalla destra e il francese infila di piatto Di Gregorio, nella porta sbagliata.

11' - PAREGGIO DELLA JUVENTUS, KOOPMEINERS! Clamoroso errore di Ederson, che rinvia sui piedi dell'olandese: diagonale mancino e subito 1-1.

10' - Grande occasione per il pareggio della Juventus: Vlahovic riceve al limite dell'area, smarcato, ma affretta il tiro e manda fuori.

9' - GOAL DEL MANCHESTER CITY, DOKU! Subito vantaggio degli inglesi: passaggio filtrante perfetto di Ait Nouri, che taglia fuori un colpevole Alberto Costa, per l'inserimento del belga, che di destro giustizia Di Gregorio.

4' - Subito miracolo di Di Gregorio su Bernardo Silva! Discesa caparbia di Ait Nouri sulla sinistra, cross al bacio e colpo di testa del portoghese, su cui è bravissimo il portiere della Juventus a respingere di piede, compiendo un grande salvataggio.